Автотехническият експерт, който беше вещо лице по делото за смъртта на Сияна, е бил освободен след приключване на следствените действия

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Служители на ГДБОП са извършили претърсване в дома на проф. Станимир Карапетков в Сливен. Председателят на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) е бил задържан временно по време на акцията, съобщават NOVA и GlasNews.

Полицейските действия са проведени около 20:00 часа вчера по разпореждане на наблюдаващ прокурор. До тях се е стигнало след постъпили сигнали срещу Карапетков в прокуратурата. В жилището са извършени претърсване и изземване на доказателства по образувано досъдебно производство. По време на следствените действия експертът е бил изведен от дома си, за да не възпрепятства работата на разследващите. След приключването им той е освободен. На място е пристигнал и неговият адвокат Димитър Марковски.

Засега няма официално потвърждение дали на Карапетков е повдигнато обвинение. Не е обявено и в какво процесуално качество участва той в разследването.

Името на проф. Станимир Карапетков стана широко известно покрай делото за смъртта на 12-годишната Сияна, загинала при тежка катастрофа. Той беше сред вещите лица по случая. Карапетков оглавява СНАТЕБ от 2012 г. Той е професор, доктор на техническите науки и инженер. Бил е и заместник-ректор на Техническия университет в София.

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През последните месеци GlasNews публикува серия от разследвания на журналистката Тина Ивайлова под заглавието "Кой написа присъдата преди съда?". В публикациите са разгледани тежки пътни инциденти, при които автотехнически експертизи на Карапетков са били оспорени от близки на загинали, участници в съдебни дела и други специалисти.

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