Нередовните платци към ВиК са 7000, като половината от тях са предприели частично плащане, за да не им отрежат водата

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Служители на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) Ямбол предприеха акция срещу некоректни платци на ул. "Чая" в ямболския квартал "Райна Княгиня", където e ромската махала.

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С багер беше прекъснато водоподаването към потребители с натрупани задължения, които не са отговорили на поканите за доброволно изплащане и не са внесли дори минимална вноска за разсрочено плащане, обясниха присъствалите на място представители на дружеството.

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Задълженията са доста големи и са различни при отделните абонати. В момента сме организирали прекъсване на водата на такива, които не са предприели никакви действия по плащанията, каза пред журналисти заместник-ръководителят на отдел "Продажби" при ВиК - Ямбол Диана Иванова.

"По принцип, за да се сключи споразумение за разсрочване на задълженията, се изисква първоначално плащане от 30 процента от дължимата сума. Ние сме достатъчно коректни, отворени за съдействие, затова сме решили с ръководството първоначалната вноска на разсроченото плащане да е някакъв определен минимум", обясни Иванова, цитирана от БТА.

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На въпрос как се определя размерът на дължимите суми за абонати, които нямат водомер, представителят на дружеството посочи, че това става на база подадени от потребителите декларации за брой хора в домакинството. Взема се предвид и социалният им статус и доходите, които имат.

Снимка: БТА

По отношение на некоректните платци ВиК Ямбол регулярно предприема действия за събиране на просрочените задължения, посочиха от пресцентъра на дружеството. Според предоставените данни от началото на 2026 г. насам са връчени близо 7000 покани за доброволно плащане, като приблизително по 50 на сто от тях е предприето плащане. Специално за ромската махала в Ямбол и конкретно за улиците "Росица", "Тимок", "Чая", "Тополница" и "Места" процентът е 70 на сто, обявиха от дружеството.

Снимка: БТА

Ефектът от подобни акции е положителен, каза участвалата в днешната инспекция Иванка Маринова, специалист в отдел "Продажби" на ВиК - Ямбол. По думите ѝ само тази сутрин преди да пристигнат екипите на дружеството четирима абонати са направили вноска за погасяване на част от задълженията. "Ние не спираме да говорим с тях и по телефона - информираме ги, молим, обясняваме. Почти винаги се стига до споразумение", допълни Маринова.

До обед в рамките на акцията беше спряно водоподаването към две домакинства, като инспекцията продължава и по останалите адреси на ул. "Чая", съобщиха от пресцентъра на ВиК - Ямбол.

Снимка: БТА

По повод оплаквания от живеещи в района, че водата им се спира вечер след 21:00 часа до сутринта, присъстващите на място служители на дружеството отговориха, че подобна мярка се взима на база заповеди от кметовете на общини, областния управител и на управителя на ВиК - Ямбол. Те предвиждат предприемане на действия с цел ограничаване нерегламентирано ползване и разливане на питейна вода. "Ето вижте тази вода, която тече в момента по цялата улица - тя е от този потребител, който я разлива с маркуч", посочи към другия край на улицата Диана Иванова от ВиК.

Снимка: БТА

Ние таксуваме абсолютно всички наши потребители еднакво. Предоставяме услугата еднакво до всички и държим да бъде тя да бъде заплатена. Както се заплаща токът, телефоните, както се зареждат колите с гориво, така и тази услуга - доставянето на вода, не е безплатна, каза още Иванова.

Снимка: БТА

От началото на 2026 г. на територията на цялата област Ямбол са извършени над 100 проверки и акции от страна на ВиК Ямбол - както в градовете, така и в селата. Съставени са 24 констативни протокола за установени нарушения, съобщиха от пресслужбата на дружеството. Най-честите нарушения са незаконно присъединяване към водопроводната мрежа и ползване на вода без монтиран измервателен уред. Макар и единични, са установени и случаи на манипулиране на водомери с цел възпрепятстване или неточно отчитане на реално потребеното количество вода.

Снимка: БТА

През септември 2025 г. багери на ВиК - Ямбол влязоха отново в квартал "Райна Княгиня". Поводът тогава беше разчистване на обемни битови отпадъци, които запушват канализационната мрежа и по-специално т. нар. Колектор 10, който отвежда отпадъчните води от тази част на града до пречиствателната станция. Особено проблемен е периметърът между улиците "Кожух планина" и "Марица", където има застрояване директно върху канализационни шахти, посочиха тогава от водоснабдителното дружество.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.