През последното десетилетие от живота си той използва страната в напразен опит да възстанови имиджа си

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Джефри Епстийн иска да задоволи една своя прищявка. Интериорен дизайнер настоятелно посъветвал финансиста да боядиса част от градската си къща в Манхатън в същия цвят като прочутата лилава стая в Александровския дворец в Царское село край Санкт Петеребург. Епстийн иска да я види със собствените си очи, разказва Ройтерс в проведено от агенцията разследване.

През ноември 2002 г. той лети за Русия с частен самолет заедно с британската светска дама Гилейн Максуел и френския скаут на модели Жан-Люк Брюнел. По време на прекачването си в Москва Епстийн, Максуел и Брюнел се качват в бронирани автомобили, придружени от телохранители, за да отидат на парти с приятел на Максуел - богатият чеченски бизнесмен Умар Джабраилов. След това, по думите на очевидци, Епстийн наредил на шофьора да мине по улица Тверская, за да разгледа проститутките. Това е едно от двете му известни посещения в Русия.

И това, което започва като обсесия по млади рускини, прерасва в по-мащабен опит да изгради отношения с олигарси и високопоставени кремълски служители, както и да си уреди среща със самия Владимир Путин.

Липсата на достоверни факти породи спекулации и конспиративни теории, включително предположения за връзки на Епстийн със съветското или руското разузнаване - вероятно чрез покойния Робърт Максуел, баща на Гилейн Максуел, британски медиен магнат и предполагаем троен агент, свързан с британското, руското и израелското разузнаване.

Първоначално интересът на Епстийн има предимно хищнически характер: той набира жени и непълнолетни момичета в САЩ чрез модни агенции.

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Най-малко 17 жени от страните от бившия СССР, които са се оказали въвлечени в мрежата на Епстийн, твърди Ройтерс.

Но след като през 2008 г. Епстийн се признава за виновен по обвинения в организиране на проституция и прекарва 13 месеца в затвора, той все по-често започва да гледа на Русия като на път за завръщане в елитното общество. Той започва да изгражда връзки с Русия, в стремежа си да се възстанови авторитета си, но продължава да набира жени за сексуални услуги.

Според документи на Министерството на правосъдието на САЩ Епстийн е имал руски визи през по-голямата част от периода от 2002 до 2019 г., когато бе арестуван и по-късно почина в затвор в Манхатън на 66-годишна възраст.

Първото от двете му известни пътувания до Русия е през 1998 г., когато той посещава Саров — град, чиято дейност е толкова строго засекретена, че в продължение на десетилетия не беше отбелязан на картите.

Посещението в Санкт Петербург през 2002 г. е второто. По време на това пътуване групата посещава Екатерининския дворец, който Путин беше използвал два дни по-рано за среща с Буш-младши.

Документирането на отношенията на Епстийн с Русия се усложнява от един прост факт: много от ключовите фигури вече са починали. Смъртта на Епстийн през август 2019 г. е обявена за самоубийство, както и смъртта на Брюнел в парижка килия през 2022 г. През март тази година, няколко седмици след като името на Джабраилов изплува в делото "Епстийн", бизнесменът беше намерен с огнестрелна рана в главата. Роднините оспорват версията за самоубийство, но убедителни доказателства за насилствена смърт засега не са открити.

Максуел излежава 20-годишна присъда за съучастие на Епстийн. Тя твърди, че Епстийн и баща ѝ никога не са се срещали. Брат ѝ Иън отделно заяви пред агенция Ройтерс, че двамата мъже никога не са се засичали. Въпреки редките си посещения в Русия Епстийн все по-често се е стремял да въвлича руски фигури в елитните мрежи, които с години гради във финансовата, научната, модната и художествената сфера.

От Ню Йорк, Палм Бийч и частния си остров на Вирджинските острови той гради връзки, които се простираха дълбоко в рускоезичния свят. Но главната цел - среща с Путин - изглежда му се изплъзваше.

Пристрастието на Епстийн към Русия започва с младите модели. През септември 1991 г. френският скаут на модели Брюнел организирал парти в парижкия си апартамент, разказва Тисия Хейсман, бивш модел и гост на партито. Сред гостите имало бизнесмени и модели от Чехословакия, Югославия и Русия. По думите на Хейсман едно руско момиче, на вид около 15-годишно, прекарало по-голямата част от вечерта в скута на Епстийн. Момичето разказало на Хейсман, че Брюнел му е платил билета до Париж и е обещал да го направи супермодел. "Момичето каза, че работата като модел не е подходяща, но "Джефри ще се погрижи за мен". Зловещо беше и това, че аз бях на 18, а момичето очевидно беше много по-младо от мен", разказва Хейсман.

Епстийн често е виждан в компанията на руски модели и млади жени. Двама мениджъри, работили в модната индустрия и познавали финансиста, си спомнят името на една от тях: Анна Малова. През 1993 г., когато е била на 22 години, Малова заема второто място на конкурса "Мис Русия" в Москва. Тя се изявява на американската модна сцена през 1996 г. след участие в конкурс на Бахамите. Конкурсът бил партньорство между Тръмп, който по онова време е голям играч в индустрията на конкурсите за красота, и бизнесмена Джордж Хурани. Епстийн бил постоянен член на журито и често седял до Тръмп, разказва Хурани пред агенция Ройтерс. Данни за полетите от февруари 1999 г. показват, че Малова е летяла със самолета на финансиста от Карибския басейн до Палм Бийч заедно с гости, сред които Максуел и Андрю Маунтбатън-Уиндзор, известен тогава като принц Андрю.

Пътят на Малова към обкръжението на Епстийн отразява схема, която ще се повтаря през целия период на връзките му с Русия. Младите жени са били избирани чрез модни агенции и мрежи от конкурси за красота, а след това въвличани в кръг от богати и влиятелни мъже, който се засичал на остров Литъл Сейнт Джеймс - мястото, където според американските прокурори Епстийн се е занимавал с трафик на хора и насилие над жени и момичета.

Първото известно пътуване на Епстийн до Русия, през април 1998 г., го отвежда в Саров — секретен "затворен град", където СССР разработва част от програмата си за ядрени оръжия. Това пътуване предизвика множество догадки заради ролята на Саров в съветската ядрена програма. Естер Дайсън, рускоезична журналистка, придружавала групата като гид, си спомня как заедно с Епстийн разглеждала бившия дом на съветския физик Андрей Сахаров и чула как финансистът попитал руски учен кога за последен път му е било плащано. Дайсън разказва, че така и не ѝ станало ясно защо Епстийн се е присъединил към визитата.

Това е едно от само двете известни пътувания на Епстийн до Русия. Но много от връзките му със страната се развиват на други места, често в бляскави заведения, посещавани от световния елит. През май 2001 г. Епстийн и Максуел посещават парти на яхта в Сен Тропе - популярно място за почивка на знаменитости на Френската Ривиера - посветено на рождения ден на супермодела Наоми Кембъл. На партито Епстийн и Максуел се запознават с Умар Джабраилов, който по думите на човек, присъствал на партито на яхтата, година по-късно ги кани на вечеря в Москва. Според хора, които са го познавали, Джабраилов споделял интереса на Епстийн към моделите и конкурсите за красота, редовно спонсорирал конкурси и се обграждал с жени.

Към края на 2009 г., излежавайки едногодишен домашен арест в резиденцията си в Палм Бийч, Епстийн засилва усилията си за установяване на връзки с руския елит. По думите на очевидец при срещи със заможни руснаци той често се представял като финансов гений, способен да им помогне.

Сред хората, с които си е кореспондирал, бил Владислав Доронин - руски магнат в сферата на недвижимите имоти, който по това време има връзка с Наоми Кембъл. Домашният му арест приключва през юли същата година, а по-късно през годината той кани Доронин на вечеря в дома си в Ню Йорк. Имейли показват, че Доронин благодари на Епстийн за вечерята, а финансистът споделя с руския магнат мнението си за многомилионен проект за недвижими имоти в Москва.

Епстийн поддържа връзки и с металургичния милиардер Олег Дерипаска. Според имейли, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, през 2010 г. един от помощниците на Епстийн се е опитал да организира среща чрез контакт, предоставен от бившия британски министър Питър Манделсън. Двама души, познавали Епстийн, твърдят, че по-късно той е преувеличил мащаба на връзките си с Дерипаска.

Според имейли, публикувани от Министерството на правосъдието, през септември 2011 г. Епстийн е планирал пътуване до Русия, което е включвало срещи с представители на модна агенция и на Академията на науките. В една от имейл кореспонденциите служител на Епстийн отбелязва, че руският телохранител на Епстийн, Игор Зиновиев, е съобщил, че финансистът е имал насрочена среща и с Путин.

Според имейлите и думите на човек, помагал за организирането на пътуването, в крайна сметка то е било отменено.

Трима души, познавали Епстийн, казват, че не вярват наистина да е била планирана среща с Путин. "Това беше фарс", казва един от източниците, запознати със ситуацията.

По време на престоя си в Париж през 2014 г. Епстийн се запознава с човека, който впоследствие става основният му контакт в руските официални среди. Сергей Беляков тогава е заместник-министър на икономиката на Русия и един от организаторите на Санктпетербургския икономически форум. Както показват имейлите, Епстийн и Беляков са поддържали тесен контакт. По време на вечеря в градската си къща в Манхатън през април 2015 г. той представил Беляков на Ехуд Барак, бившия премиер на Израел. Скоро след това Епстийн помолил Барак да убеди Беляков да го препоръча пред руските лидери. "Предлагам Ви да изпратите на (Беляков) бележка - написал Епстийн - в която да посочите, че според Вас за Путин и неговите съветници би било полезно да прекарат известно време с Джефри, за да обсъдят пазарите, валутата и финансовата система в новия свят на нулеви лихвени проценти". Барак не е предал съобщението, твърди източник, запознат със ситуацията.

Епстийн е използвал и посредници, като Манделсън, за да организира срещи с Путин, по всичко личи - безрезултатно.

Един от последните си опити да установи контакти на високо равнище в Русия Епстийн предприел чрез емиратския бизнесмен Султан Ахмед бин Сулайем, дългогодишен председател на логистичната компания DP World. През септември 2015 г. Сулайем посещава Русия за среща с Путин.

Опитите на Епстийн да спечели благоразположението на Русия не водят нито до големи бизнес сделки, нито до реално влияние в страната. Човек, запознат както с Путин, така и с Епстийн, изрази увереност, че двамата никога не са се срещали, пише Ройтерс.

Финансистът обаче оставя след себе си цяла поредица от руски жени, които и до днес търсят справедливост заради неговото насилие и експлоатация.

Още едно трайно наследство от връзките на Епстийн с Русия може да бъде открито в Ню Йорк, където финансистът се завърнал след пътуването си до Санкт Петербург през 2002 г. Стените на главното стълбище в градската му къща в Манхатън са боядисани в цвят, подобен на този на "лилавата стая" в петербургския дворец.

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