Фаусто Исидро Меса Флорес, известен като Ел Чапо Исидро, беше арестуван при операция с американска разузнавателна подкрепа. След акцията в щата Синалоа бяха издигнати барикади и избухнаха престрелки

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Мексиканските сили за сигурност заловиха Фаусто Исидро Меса Флорес, известен като Ел Чапо Исидро - един от десетимата най-издирвани бегълци от ФБР. Арестът е извършен в петък вечерта, 20 ноември, в град Гуасаве, щата Синалоа, при операция с участието на армията и Националната гвардия. Властите потвърдиха, че разузнавателна информация от администрацията на Доналд Тръмп е помогнала за залавянето му.

Акцията обаче предизвика нова вълна на насилие. След престрелки между силите за сигурност и въоръжени групи бяха подпалени автомобили, издигнати барикади и блокирани пътища. Стрелба прекъсна и бейзболен мач в Гуасаве, а зрителите панически напуснаха мястото. Местните власти призоваха хората да останат по домовете си и да избягват засегнатите райони. Все още липсват потвърдени данни за общия брой жертви, съобщава Евронюз.

Според мексиканските власти специализирани подразделения на Националната гвардия и армията са използвали елемент на изненада, щурмувайки имот, в който се намирали Меса Флорес и други заподозрени. Задържаните са откарани със самолет на мексиканските военновъздушни сили до Мексико Сити.

¡Golpe de alto impacto en #Sinaloa tras una jornada de terror! Fuerzas federales detuvieron este 21 de noviembre a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave, aliado de “La Mayiza” y fugitivo de los más buscados por el @FBI con recompensa de 5 millones de dólares. Su captura ocurrió tras enfrentamientos armados, quema de vehículos, presión a una clínica y el desalojo del estadio de los Algodoneros en Guasave; fue trasladado a la #FEMDO en #CDMX. https://t.co/XX5s74a73m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

Правителството на Мексико призна за американската разузнавателна подкрепа, но не разкри подробности за нейния обхват. Според местната медия N+ в операцията са участвали и разузнавателни служби на мексиканското Министерство на отбраната и САЩ.

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¡Momentos de tensión en el estadio de béisbol! Circulan videos de lo ocurrido durante el juego de los Algodoneros, en medio de la violencia que se vivió en la zona. Las imágenes muestran la preocupación de los asistentes. https://t.co/se1E5WzS8g https://t.co/WdeidPdCoE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

Меса Флорес е свързван с престъпната организация "Белтран Лейва" и ръководи мрежа, известна още като организацията "Меса-Флорес" или картела "Гуасаве". Тя действа основно в северозападната част на Мексико и е обвинявана от американските власти в трафик на кокаин, метамфетамин, хероин и марихуана.

Обявата за издирването на Ел Чапо Исидро от ФБР Снимка: FBI

През февруари 2025 г. ФБР включи Меса Флорес в списъка си с десетимата най-издирвани бегълци. САЩ обявиха награда до 5 млн. долара за информация, която да доведе до ареста му.

Залавянето му е сериозен успех за мексиканските служби, но не означава непременно разпадане на организацията. Подобни престъпни мрежи често продължават да действат и след ареста на лидерите си, а отслабването на едно ръководство може да предизвика борба за контрол между съперничещи си групировки.

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