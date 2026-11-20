Ловчанският владика бе приет във Военномедицинска академия в началото на месеца с остро панкреатично възпаление

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Състоянието на Ловчанския митрополит Гавриил, който в началото на месеца бе приет във Военномедицинската академия с остро панкреатично възпаление и поставен в изкуствена кома, вчера се е влошило критично. Това са съобщили негови близки пред православната общност "Христоносци".

Според информацията, публикувана в официалната страница във Facebook, 75-годишният владика е в по-критично състояние от това, в което е бил при настаняването си в болницата.

От "Христоносци" призоваха за молитви за изцелението на Гавриил:

"Братя и сестри в Христа, обръщаме се към всички православни християни с гореща молба за усърдна и сърдечна молитва за здравето и изцелението на Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил. Както е известно, Владиката бе приет в болница с остър панкреатит и поставен в изкуствена кома, а вчера постъпи съобщение, че състоянието му се е влошило критично. Според свидетелството на близки до него то е по-тежко дори от първоначалното. В този тежък час нека обединим своите молитви пред Всемилостивия Господ - Лекаря на душите и телата, и пред Неговата Пречиста Майка".

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Митрополит Гавриил е сред най-авторитетните, разпознаваеми и дългогодишни духовници на Българската православна църква, оставил дълбока следа в съвременната църковна история на страната с мащабната си духовна, просветна и благотворителна дейност. Сред неговите най-значими инициативи е изграждането на величествения катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" в центъра на Ловеч. В името на тази свята кауза в миналото той продава свои лични имоти, за да осигури началните финансови средства за градежа.

Каноничният му избор на Ловчански владика е направен на 28 януари 2001 г. Светското му име е Цветан Методиев Динев. Той е роден на 16 юли 1950 г. в София.

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