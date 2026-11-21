Съдът изцяло се солидаризира с аргументите на прокуратурата по отношение на направените искания за вземане на мярка за неотклонение

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Софийският районен съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвинените в блудство три непълнолетни лица. Момчетата са на 14, 15 и 16 годишна възраст.

Посегателството е станало по време на парти. Сексуалните гаври били заснети и разпространени в социалните мрежи. След появата им прокуратурата се е самосезирала, а тримата младежи са били задържани. Държавното обвинение е поискало и съдействие за премахването на видеата от онлайн платформите.

Съдът изцяло се солидаризира с аргументите на прокуратурата по отношение на направените искания за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" за трите обвиняеми непълнолетни лица, каза тази вечер пред медиите дежурният прокурор Георги Георгиев.

В принципен план такава тежка мярка на непълнолетно лице се взема много рядко, трябва да има някаква изключителност на случая по закон. Съдът съвсем правилно прецени, че такава изключителност действително има по това дело, допълни прокурор Георгиев.

В жилището, в което е извършено блудството, е имало над 10 тийнейджъри, които са празнували Хелоуин. По време на партито се е вдигало шум и някой, неустановен от властите, е подал сигнал до СДВР, като на място е изпратен патрул. В апартамента е имало само един пълнолетен, а пострадалото момиче е било в неадекватно състояние. Униформените не са установили в този момента агресия в жилището, предупредили са учениците да спазват обществения ред и са напуснали мястото, разказа говорителят на Софийска районна прокуратура Георги Коджаниколов.

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На въпрос дали някой от тийнейджърите е роднина на служител на МВР, Георги Коджаниколов отговори: "Не мога да потвърдя, не мога и да отрека тази информация. Тепърва изясняваме цялостната картина около това как родителите са допуснали подобно нещо".

Говорителят на СРП добави, че са разпоредени спешни мерки към ГДБОП да бъде прекратено разстространяването на клиповете в социалните мрежи. Той уточни, че при доказване на вина за обвиняемите, които са на 14 и 15 години, законът предвижда наказание "лишаване от свобода" до 5 години. За 16-годишния - от 2 до 8 години затвор.

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