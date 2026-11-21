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Украинският президент Володимир Зеленски нарече Владимир Путин "убиец", след като Доналд Тръмп нарече руския лидер свой "приятел" на срещата им в китайския град Шънджън.

"Я, кой е това? Мой приятел! Радвам се да те видя!", бяха първите думи на американския президент на влизане в залата, преди да се ръкуват с руския си колега.

"За нас той е враг. И разбира се, за нас той е убиец. И мисля, че най-вече за хората по света той е убиец", коментира Зеленски пред Си Ен Ен.

Тръмп продължи да говори за отношенията си с руския президент на пресконференция в Белия дом в петък. "Имам фантастични отношения с Путин. Това е много хубаво нещо. Имам фантастични отношения с президента Си. Това е хубаво нещо. И страната ни е в безопасност благодарение на това", каза той пред репортери.

Зеленски предупреди, че подобни описания биха могли да намалят натиска върху Путин.

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Междувременно руските сили започнаха мащабна вълна от удари срещу Украйна от четвъртък вечерта до петък сутринта, убивайки най-малко седем души в Киев и повреждайки ключови мостове през река Днепър. Зеленски заяви, че Русия е изстреляла над 400 бойни дрона и над 110 ракети по време на нападението, което той нарече "една от най-големите атаки" във войната досега. "Абсолютно всички цели бяха обикновена гражданска инфраструктура - ​​неща, които буквално поддържат живота на хората. Енергийни съоръжения, логистика - мостове през Днепър, железопътна инфраструктура", написа той в социалните мрежи.

При атака срещу родния град на украинския президент Кривой Рог снощи са убити най-малко двама души - 20-годишна жена и седемгодишно момче и са ранени 42 души, 27 от които са в тежко състояние Това съобщи в Телеграм Олександър Вилкул, председател на Съвета за отбрана на Кривой Рог, цитиран от агенция "Укринформ". Предварителните данни сочат, че са нанесени щети на 23 жилищни сгради, една болница и търговски обекти.

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