Зеленски нарече Путин "убиец", след като Тръмп го обяви за "приятел"
Украинският президент предупреди, че подобни описания биха могли да намалят натиска върху руския лидер
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Украинският президент Володимир Зеленски нарече Владимир Путин "убиец", след като Доналд Тръмп нарече руския лидер свой "приятел" на срещата им в китайския град Шънджън.
Русия - Украйна
"Я, кой е това? Мой приятел! Радвам се да те видя!", бяха първите думи на американския президент на влизане в залата, преди да се ръкуват с руския си колега.
"За нас той е враг. И разбира се, за нас той е убиец. И мисля, че най-вече за хората по света той е убиец", коментира Зеленски пред Си Ен Ен.
Тръмп продължи да говори за отношенията си с руския президент на пресконференция в Белия дом в петък. "Имам фантастични отношения с Путин. Това е много хубаво нещо. Имам фантастични отношения с президента Си. Това е хубаво нещо. И страната ни е в безопасност благодарение на това", каза той пред репортери.
Зеленски предупреди, че подобни описания биха могли да намалят натиска върху Путин.
Междувременно руските сили започнаха мащабна вълна от удари срещу Украйна от четвъртък вечерта до петък сутринта, убивайки най-малко седем души в Киев и повреждайки ключови мостове през река Днепър. Зеленски заяви, че Русия е изстреляла над 400 бойни дрона и над 110 ракети по време на нападението, което той нарече "една от най-големите атаки" във войната досега. "Абсолютно всички цели бяха обикновена гражданска инфраструктура - неща, които буквално поддържат живота на хората. Енергийни съоръжения, логистика - мостове през Днепър, железопътна инфраструктура", написа той в социалните мрежи.
При атака срещу родния град на украинския президент Кривой Рог снощи са убити най-малко двама души - 20-годишна жена и седемгодишно момче и са ранени 42 души, 27 от които са в тежко състояние Това съобщи в Телеграм Олександър Вилкул, председател на Съвета за отбрана на Кривой Рог, цитиран от агенция "Укринформ". Предварителните данни сочат, че са нанесени щети на 23 жилищни сгради, една болница и търговски обекти.