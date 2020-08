4182 Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

"Вече започва да се очертава едно от направленията. Да превърнем заразата в доход. Усетят ли се тарикатите, че така става, знайте, че година след година нови и нови екзотични вируси ще ни вкарват в карантина след карантина, от която ще излизаме облекчени и ваксинирани, за сметка на нови и нови милиардери. За властите това е добър начин за контрол върху придвижването. Нямаш ваксина, няма пътуване.

Свободни ще са само тези, които са се съгласили да не са свободни. Че утопията на Томас Мор няма да се сбъдне е ясно, ама 1984-та на Джордж Оруел става все по-вероятен сценарий. Рисуват ни някакъв нов кошмарен нео феодализъм, маскиран зад грижа за здравето."

Това е коментар във форума на Dir.bg под анализ на Франс прес със заглавие "Търсенето на ваксина срещу коронавируса - новата златна треска за инвеститорите.

В анализа се казва, че в проучванията за потенциални ваксини се наливат безброй милиарди долари - и държавни, и частни пари. В резултат акциите на малките, иновативни биотехнологични стартъпи, съревноваващи се с фармацевтичните гиганти в разработването на ваксини поскъпнаха до главозамайващи максимуми през последните месеци.

Изследване, публикувано наскоро в Американското списание за тропическа медицина (The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene) и хигиена, за което писахме, отбелязва, че наред с всякакви слухове и конспиративни теории за коронавируса, главно в социалните мрежи, се появиха такива и за ваксините. Например, според една ранна конспиративна теория, ваксина срещу този вирус вече е създадена и пандемията е опит за създаване на следващи ваксини.

Според друга теория, тази пандемия е схема за контрол над популацията. Пише се, че ваксините срещу пневмония са ефективни срещу коронавируса от Ухан; че Израел вече е изпратил ваксина в град Ухан за пациенти, заразени с коронавирус.

И предупреждението, което наблюдателите отправиха, е: "Дезинформацията, подхранвана от слухове, стигма и теории на конспирацията, може да има сериозни последици за индивида и общността, ако получи приоритет пред насоките на властите, които са базирани на доказателства."