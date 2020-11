Премиерът на австралийския щат Южна Австралия Стивън Маршал обяви шестдневно затваряне на щата от сряда заради епидемичен взрив (огнище) на коронавируса, достигнал до 36 нови случая. Той предупреди, че откритият щам на вируса е особено обезпокоителен.

Всички училища, места за продажба на храна за вкъщи, пъбове, кафенета и университети ще бъдат затворени. Не се позволява и пътуването из щата, заяви Маршал.

Щатът е открил 36 случая на коронавирусна инфекция в Аделаида (с население малко повече от 1.1 млн. души) в неделя, първите случаи в общината, открити от шест месеца насам.

Властите обявиха, че мерките са необходими, за да се спре разпространението на вируса още "в началото".

И досега Австралия е реагирала агресивно на малки огнища. Различни щатски правителства понякога затварят части от икономиката, налагат гранични ограничения и други мерки за спиране на разпространението на вируса, отбеляза Би Би Си.

И така, от полунощ баровете, кафенетата, ресторантите, предлагащи храна за домовете и университетите ще спрат работа. Австралийците ще трябва да останат в продължение на шест дни там, където се намират в момента на влизане на забраните в сила. Жителите на щата няма да могат да излизат, за да спортуват и само едно лице от едно домакинство ще може да отива на покупки всеки ден. Маските за лице ще бъдат задължителни извън домовете.

Локдаунът идва само седмици, след като съседният щат Виктория надделя над втората вълна на вируса, която причини около 800 смъртни случая.

След шестдневния локдаун ще има още осем дни на по-малки ограничения, заявиха властите.

