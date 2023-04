Американската полиция съобщи за най-малко петима загинали и осем ранени, включително двама полицаи, след стрелба в град Луисвил, щата Кентъки, тази сутрин. Стрелецът е убит от органите на реда.

Стрелбата е станала в центъра на града, близо до Слъгър Фийлд, малко преди 9 часа сутринта, като по информация на Асошиейтед прес е започнала в банков клон. Според властите става дума за бивш служител на банката.

От полицейското управление на Луисвил посочиха, че е имало "активен стрелец" в централната част на града. "Потвърждаваме съобщенията за стрелец в квартал 300 на Източна главна улица. Моля, останете извън района. Има множество жертви", заявиха от полицията.

Заместник-началникът на полицията Пол Хъмфри заяви, че колегите му са били на мястото минути след като е бил подаден сигнал. Започнала е престрелка с нападателя и двама от полицаите били ранени.

Хъмфри заяви, че все още не е ясно дали нападателят е бил застрелян или се е самоубил. Според първоначалното разследване нападателят е бил настоящ или бивш служител на банката. Заместник-началникът на полицията каза още, че бързата намеса на полицаите е предотвратила по-голям брой жертви.

Губернаторът на щата Кентъки Анди Бешър съобщи в своя Twitter профил, че пътува към мястото и помили хората да се молят "за всички засегнати семейства и за град Луисвил". По-късно пред журналисти той каза, че е загубил двама приятели при днешната масова стрелба, а друг негов близък е ранен.

Губернаторът на Кентъки Анди Бишър каза, че двама от загиналите са били негови близки приятели, а друг негов приятел е в болницата. Едва сдържайки сълзите си, той заяви, че случилото се е "ужасно".

THIS JUST IN: Louisville, Kentucky mass shooting



- Incident reported at Old National Bank

- At least 5 dead, 6 injured

- Bank was closed at the time of shooting (8:30)

- Suspect reportedly killed

- Shooter was a 25-year-old male

- Motive not known yet



