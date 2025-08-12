Двата фронта на пожара в община Сунгурларе, над село Скала и до село Бероново са локализирани след цяла нощ работа. Възникнал е трети в смесена широколистна и иглолистна гора, далеч от населените места, съобщиха от областната администрация в Бургас.

Сезонът на пожарите

Районът е труднодостъпен, което налага работа на ръка. И днес действията на екипите ще бъдат подпомогнати от въздуха, очакват се два самолета и един хеликоптер.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов е отправил искане до Министерство на отбраната за включване на сили и от там. Очаква се в днешния ден в гасенето да се включат 30 военни.

През изминалата нощ с пламъците се бориха 21 екипа на пожарната, горски служители и доброволци. Тази сутрин екипите са сменени и гасенето продължава. На място са заместник- директора на ГДПБЗН ст.комисар Любомир Баров, директорът на бургаската Пожарна ст.комисар Николай Николаев, областният управител Владимир Крумов, кметът на Община Сунгурларе Димитър Гавазов.

Потушени са 159 пожара в страната за последното денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 214 сигнала за произшествия.

При пожарите за изминалите 24 часа няма загинали и пострадали.

С материални щети са възникнали 27 пожара, от които девет са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 132 пожара.

Извършени са 39 спасителни дейности и помощни операции. От тях шест са били при катастрофи.

