Шофьор на бус е в болницата в Шумен, след като пострада при катастрофа на магистрала "Хемус".

57-годишният водач е предприел изпреварване на лекия автомобил пред него малко преди 12:00 по обяд, но тъй като е бил застигнат от друг автомобил, понечил да се прибира обратно в лентата сиу съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Камион и две коли се удариха на "Хемус", движението се отклонява по обходен път
Виж още Камион и две коли се удариха на "Хемус", движението се отклонява по обходен път

При маневрата обаче блъснал пътуващия пред него "Мерцедес" с немска регистрация.

Транспортното произшествие е станало на 369 км на "Хемус", недалеч от бензиностанция "Шел", съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Шумен Ася Йорданова.

Водачът на микробуса "Фолксваген ЛТ 35" с шуменска регистрация е дал кръвна проба, той е правоспособен, както и шофьорът от блъснатата лека кола, уточни говорителят на полицията, цитиран от БТА. Пострадалият мъж е настанен за лечение в МБАЛ-Шумен, където е установено, че има счупени костици на носа.

Заради катастрофата движението в участъка беше ограничено за няколко часа и се използваше обходен маршрут през Невша, а Пътна полиция регулираше трафика, затруднен, както при всеки подобен пътен инцидент.

От началото на годината до 11 август на територията на област Шумен са възникнали 414 пътнотранспортни произшествия. От тях тежките са 94, в които са загинали трима и са ранени 118 участници в пътното движение.

