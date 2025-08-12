57-годишният водач е в болницата в Шумен, след като блъснал пътуващия пред него автомобил с немски номера

174 Снимка: Снимка: ОД на МВР - Шумен

Шофьор на бус е в болницата в Шумен, след като пострада при катастрофа на магистрала "Хемус".

57-годишният водач е предприел изпреварване на лекия автомобил пред него малко преди 12:00 по обяд, но тъй като е бил застигнат от друг автомобил, понечил да се прибира обратно в лентата сиу съобщиха от Областната дирекция на МВР.

При маневрата обаче блъснал пътуващия пред него "Мерцедес" с немска регистрация.

Транспортното произшествие е станало на 369 км на "Хемус", недалеч от бензиностанция "Шел", съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Шумен Ася Йорданова.

Водачът на микробуса "Фолксваген ЛТ 35" с шуменска регистрация е дал кръвна проба, той е правоспособен, както и шофьорът от блъснатата лека кола, уточни говорителят на полицията, цитиран от БТА. Пострадалият мъж е настанен за лечение в МБАЛ-Шумен, където е установено, че има счупени костици на носа.

Заради катастрофата движението в участъка беше ограничено за няколко часа и се използваше обходен маршрут през Невша, а Пътна полиция регулираше трафика, затруднен, както при всеки подобен пътен инцидент.

От началото на годината до 11 август на територията на област Шумен са възникнали 414 пътнотранспортни произшествия. От тях тежките са 94, в които са загинали трима и са ранени 118 участници в пътното движение.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.