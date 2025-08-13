Възрастна жена е загинала след катастрофа на главния път Бургас - Слънчев бряг тази нощ. Инцидентът е станал на кръговото кръстовище за Ахелой около полунощ.

Войната по пътищата

Издирват шофьор, блъснал и убил пешеходец на входа на Банкя
По първоначална информация 77-годишната жена се е возила на мотопед със 77-годишен мъж, когато са ударени с кола отзад, при което пострадалата е починала от раните си. Мъжът е настанен в болница с тежка черепно-мозъчна травма.

Шофьорът на автомобила е напуснал местопроизшествието и се издирва.

Пътят е затворен за движение, тъй като се търсят части от причинителя на катастрофата

Автомобилният трафик се отбива през Ахелой.

Двама души и 39 са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, сочи бюлетинът на МВР.  В София са станали 19 леки произшествия и четири тежки, при които са ранени осем души. 

От началото на месеца инцидентите на пътя са 294, с 16 загинали и 394 ранени. От началото на годината в страната са регистрирани 4078 катастрофи с 255 загинали и 5115 ранени.

От МВР отчитат 14 по-малко загинали при пътни произшествия през 2025 г., в сравнение с 269 загинали през същия период на 2024 г. 

 

