1778 Снимка: Скрийншот

Възрастна жена е загинала след катастрофа на главния път Бургас - Слънчев бряг тази нощ. Инцидентът е станал на кръговото кръстовище за Ахелой около полунощ.

По първоначална информация 77-годишната жена се е возила на мотопед със 77-годишен мъж, когато са ударени с кола отзад, при което пострадалата е починала от раните си. Мъжът е настанен в болница с тежка черепно-мозъчна травма.

Шофьорът на автомобила е напуснал местопроизшествието и се издирва.

Пътят е затворен за движение, тъй като се търсят части от причинителя на катастрофата.

Автомобилният трафик се отбива през Ахелой.

Двама души и 39 са ранени при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие, сочи бюлетинът на МВР. В София са станали 19 леки произшествия и четири тежки, при които са ранени осем души.

От началото на месеца инцидентите на пътя са 294, с 16 загинали и 394 ранени. От началото на годината в страната са регистрирани 4078 катастрофи с 255 загинали и 5115 ранени.

От МВР отчитат 14 по-малко загинали при пътни произшествия през 2025 г., в сравнение с 269 загинали през същия период на 2024 г.

