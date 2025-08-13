52-годишният е задържан за 72 часа и е с повдигнато обвинение

759

52-годишен държа приятелката си под ключ 3 дни и я преби с множество удари в главата и тялото. Това съобщават от Софийската районна прокуратура, уточнявайки, че мъжът вече е с повдигнато обвинение.

За времето от 9 август до около 20:00 часа на 11 август, в апартамент в София, обвиняемият не позволил на потърпевшата да напуска дома. На 11 август около 17:00 часа той ѝ нанесъл множество удари с юмруци в главата и с ритници в тялото, като така ѝ причинил телесна повреда.

Деянията се извършени в условията на домашно насилие. Мъжът е задържан за до 72 часа.

По случая се води разследване. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Преди дни СРП обвини 44-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на майка си и се заканил с убийството ѝ, отново в условията на домашно насилие. На 3 август в жилище в ж.к. "Люлин" в София, обвиняемият удрял майка си по гърба, тялото и лявата ръка и ѝ нанесъл лека телесна повреда, припомня БТА.

Докато удрял възрастната жена, обвиняемият ѝ се заканил с убийство, като ѝ казал: "Ще те пратя в гроба". Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

