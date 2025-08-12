Поздравления и признателност към младши автопатрул Тодор Гроздев от ОДМВР-Добрич, младши инспекторите Владимир Пенев и Кирил Цанойков от РУ-Аксаково, както и младши инспекторите Кондо Кондов и Тихомир Трендафилов от Специализираните полицейски сили при ОДМВР-Варна за оказаната помощ и бързата реакция, с които осигуриха безопасен и навременен ескорт на родилка от Добрич до болницата във Варна, съобщи в пост вътрешният министър Даниел Митов.

Добрата новина

Полицай ескортира родилка от Добрич до Варна, за да даде живот на дълго чакани близнаци
Полицаи от двете областни дирекции - Варна и Добрич, реагираха мигновено, след като бъдещият баща спрял патрулка на изхода на града и помолил за съдействие. Пътните полицаи от ОДМВР-Добрич без колебание потеглили, като междувременно уведомили колегите си от Варна. На Панорамния път при Аксаково екип от местното РУ поел съпровода, а в града се включили и служители на Специализираните полицейски сили. Благодарение на бързата организация и професионалното съдействие, родилката била откарана безпрепятствено до лечебното заведение, където няколко часа по-късно се родиха близначета, пише в поста си министърът.

Даниел Митов отбелязва, че подобни ситуации не са изключение - само преди дни полицаи от РУ-Аксаково оказаха същата помощ на пациент, пътуващ за спешна хемодиализа във Варна. Това е ежедневната работа на служителите на реда - в помощ и в служба на обществото.

"Това е ежедневната работа на служителите на реда - в помощ и в служба на обществото", заключава министър Даниел Митов.

През юли пък пътни полицаи от СДВР спасиха мъж със симптоми на инфаркт в задръстване на АМ "Хемус".

