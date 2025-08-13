Задържан е шофьорът беглец, предизвикал катастрофата с жертва на пътя за Слънчев бряг. Той е на 60 години, съобщиха от полицията. 

Войната по пътищата

Завориха пътя Бургас - Слънчев бряг заради катастрофа с жертва, издирват виновния шофьор (видео)
Мъжът е задържан с автомобила в Слънчев бряг.  Към момента на установянето са извършени полеви тестови за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. Има следи от удар по автомобила, извършва се оглед, предаде БНТ.

При катастрофата загина 77-годишна жена, а мъжът ѝ е в тежко състояние в болница. Двамата са се возили на мотопед, когато ги е връхлетял лек автомобил на главния път Бургас - Слънчев бряг в района на Ахелой около полунощ. От удара и двамата получили множество наранявания. Жената е починала на път за болницата. Мъжът ѝ е в тежко състояние. След сблъсъка шофьорът е напуснал местопроизшествието и се издирваше. Това наложи да бъде затворен и пътят, тъй като трябваше да бъдат събрани частите от катастрофата.

Пътят остава затворен, тъй като все още се извършва оглед. Обходният път е през Ахелой.

 

