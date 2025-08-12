Младежът е бил правоспособен водач с изрядни документи на превозното средство

2169 Снимка: БТА

Момче на 17 години от радомирското село Чуковец загина, след като се удари с мотора си в бетонен стълб, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Сигналът за катастрофата, която е станала на пътя между селата Кондофрей и Чуковец, е подаден около 19 часа вчера на телефон 112.

Пристигналите на място полицаи са установили, че младежът, който е управлявал мотоциклет с марка "Ямаха - 125", е катастрофирал на ляв завой в електрически бетонен стълб за улично осветление.

Медицински екип е констатирал смъртта на момчето. Тялото е закарано в Съдебно медицина - Перник за аутопсия.

От ОД на МВР уточниха, че е установено, че младежът е бил правоспособен водач с изрядни документи на превозното средство. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.

Двама души са загинали, а 36 са пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките произшествия със загинали и пострадали са 23.

В София са регистрирани 22 леки и четири тежки катастрофи. Няма загинали и ранени.

От началото на месеца са станали 268 катастрофи с 15 загинали и 355 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 4052, загиналите са 254, а ранените 5076.

