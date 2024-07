Президентът на САЩ Джо Байдън тази вечер ще направи обръщение към нацията от Овалния кабинет във връзка с решението си да се откаже от президентската надпревара за предстоящия вот на 5 ноември, съобщиха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Президентът написа в профила си в "Екс", че ще говори "за това, което предстои", и как ще "довърши работата си за американския народ". Той ще направи телевизионно обръщение в 20:00 ч. местно време (българско време в 03:00 ч. в нощта на сряда срещу четвъртък).

Планирано е президентът да се върне в Белия дом във вторник, след като се изолира в дома си в Рехобът бийч, щата Делауеър, след като миналата седмица даде положителна проба за COVID-19.

Байдън не е виждан публично от 17 юли, но преди два дни се включи в среща на предизборната си кампания, за да се обърне към екипа и да изрази подкрепата си за кандидатурата на вицепрезидентката Камала Харис, която да заеме мястото му в президентската надпревара, ден след като той обяви, че се оттегля.

Tomorrow evening at 8 PM ET, I will address the nation from the Oval Office on what lies ahead, and how I will finish the job for the American people.