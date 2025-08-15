Путин и Тръмп си стиснаха ръцете на пистата в Аляска и се качиха в една лимузина (снимки/видео)
Какви са изходните позиции на двете страни за войната в Украйна
Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин пристигнаха в Анкоридж, Аляска. Пръв кацна самолетът на Тръмп, а около четвърт час по-късно кацна и този на руския президент. Двамата президенти слязоха едновременно от самолетите и си стиснаха ръцете, спряха се за кратко, за да позират пред фотографите (журналистите им задаваха въпроси, но те не отговориха). След това лидерите на двете страни се качиха в един "Кадилак" и напуснаха летището.
Тръмп
Преди това се появиха съобщения, че Путин е кацнал пръв, но се оказа, че не вярно.
Първоначално полетът, с който бе обявено, че лети Путин бе следен от близо половин милион души на сайта Flightradar24, но самолетът бе Ту-214 (той кацна в 21:15 ч. българско време), а руският президент обикновено лети с Ил-96. Малко по-късно руски журналист на борда на самолета на Путин съобщи, че той още не е кацнал в Аляска - очевидно мерки за сигурност.
Вниманието на целия свят е насочено към базата военната база Елмендорф-Ричардсън, където се очаква да стане ясно дали ще бъде прекратена войната в Украйна. Предстои да бъдат обсъдени и други теми, но именно темата за украинската криза е водеща.
Ето първоначалните позиции на двете страни.
Русия
Официална позиция. Прекратяване на огъня - само след "отстраняване на основните причини" за конфликта. Четири региона и Крим трябва да бъдат признати за руски. Санкциите трябва да бъдат отменени. Украйна трябва да се откаже от влизане в НАТО.
Неофициално. Москва е готова за пълно замразяване на конфликта, ако ВСУ напуснат Донбас. Русия е готова да обсъди примирие във въздуха без допълнителни условия.
САЩ
Официална позиция. Основната цел е да се постигне незабавно прекратяване на огъня. Необходимо е да се "свържат" Путин и Зеленски. Ако Путин не се съгласи да прекрати огъня, Русия ще бъде подложена на нови санкции. "Разделянето" на Украйна няма да се обсъжда. Очакванията от срещата са малки.
Неофициално. Готови са фактически да признаят руските завоевания и да отменят санкциите в замяна на прекратяване на огъня — но без гаранции, че Украйна няма да стане член на НАТО. Допускат военен и икономически контрол на Русия над окупираните територии — без юридическо признаване.
Ако срещата с Владимир Путин не тръгне добре, ще се върна бързо у дома, заяви Доналд Тръмп на борда на президентския самолет.
"Мисля, че всичко ще бъде наред. В нашата страна нещата вървят много добре. Постигаме рекорди в икономиката, каквито никога преди не сме постигали, включително рекордни показатели на фондовите пазари. Получаваме трилиони и трилиони долари от мита. Отиваме на среща с президента Путин в Аляска и мисля, че всичко ще мине много добре. Ако не се получи, ще се върна у дома много бързо", каза американският президент на борда на Air Force One.
Дневният ред днес изглежда така: Делегациите пристигат. Провеждат работен обяд. Провеждат преговори във формат "три на три". От страна на САЩ: Тръмп, Марко Рубио, Стив Уиткоф, съобщава Белият дом. От руска страна ще бъдат Сергей Лавров и Юрий Ушаков. Накрая - пресконференция на лидерите за резултатите от срещата.