Какви са изходните позиции на двете страни за войната в Украйна

16638 Снимка: БТА/АР

Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин пристигнаха в Анкоридж, Аляска. Пръв кацна самолетът на Тръмп, а около четвърт час по-късно кацна и този на руския президент. Двамата президенти слязоха едновременно от самолетите и си стиснаха ръцете, спряха се за кратко, за да позират пред фотографите (журналистите им задаваха въпроси, но те не отговориха). След това лидерите на двете страни се качиха в един "Кадилак" и напуснаха летището.

Преди това се появиха съобщения, че Путин е кацнал пръв, но се оказа, че не вярно.

Първоначално полетът, с който бе обявено, че лети Путин бе следен от близо половин милион души на сайта Flightradar24, но самолетът бе Ту-214 (той кацна в 21:15 ч. българско време), а руският президент обикновено лети с Ил-96. Малко по-късно руски журналист на борда на самолета на Путин съобщи, че той още не е кацнал в Аляска - очевидно мерки за сигурност.

Вниманието на целия свят е насочено към базата военната база Елмендорф-Ричардсън, където се очаква да стане ясно дали ще бъде прекратена войната в Украйна. Предстои да бъдат обсъдени и други теми, но именно темата за украинската криза е водеща.

Ето първоначалните позиции на двете страни.

Русия

Официална позиция. Прекратяване на огъня - само след "отстраняване на основните причини" за конфликта. Четири региона и Крим трябва да бъдат признати за руски. Санкциите трябва да бъдат отменени. Украйна трябва да се откаже от влизане в НАТО.

Снимка: Скрийншот/You Tube

Неофициално. Москва е готова за пълно замразяване на конфликта, ако ВСУ напуснат Донбас. Русия е готова да обсъди примирие във въздуха без допълнителни условия.

САЩ

Официална позиция. Основната цел е да се постигне незабавно прекратяване на огъня. Необходимо е да се "свържат" Путин и Зеленски. Ако Путин не се съгласи да прекрати огъня, Русия ще бъде подложена на нови санкции. "Разделянето" на Украйна няма да се обсъжда. Очакванията от срещата са малки.

Снимка: Скрийншот/You Tube

Неофициално. Готови са фактически да признаят руските завоевания и да отменят санкциите в замяна на прекратяване на огъня — но без гаранции, че Украйна няма да стане член на НАТО. Допускат военен и икономически контрол на Русия над окупираните територии — без юридическо признаване.

Ако срещата с Владимир Путин не тръгне добре, ще се върна бързо у дома, заяви Доналд Тръмп на борда на президентския самолет.

"Мисля, че всичко ще бъде наред. В нашата страна нещата вървят много добре. Постигаме рекорди в икономиката, каквито никога преди не сме постигали, включително рекордни показатели на фондовите пазари. Получаваме трилиони и трилиони долари от мита. Отиваме на среща с президента Путин в Аляска и мисля, че всичко ще мине много добре. Ако не се получи, ще се върна у дома много бързо", каза американският президент на борда на Air Force One.

Снимка: Getty Images

Дневният ред днес изглежда така: Делегациите пристигат. Провеждат работен обяд. Провеждат преговори във формат "три на три". От страна на САЩ: Тръмп, Марко Рубио, Стив Уиткоф, съобщава Белият дом. От руска страна ще бъдат Сергей Лавров и Юрий Ушаков. Накрая - пресконференция на лидерите за резултатите от срещата.

Снимка: Getty Images

