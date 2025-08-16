Има шанс за мирно споразумение, но още не е постигнато, заяви Тръмп

Преговорите между президента на Русия Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп приключиха. Разговорите в тесен състав продължиха почти три часа, предаде ТАСС.

Това е била най-дългата среща между двамата досега, пише Блумбърг. Междувременно Тръмп се е обадил на украинския президент Зеленски и на европейските лидери след срещата с Путин, съобщи "Фокс Нюз".

Пръв говори руският президент. Путин определи преговорите си с Тръмп като конструктивни и полезни, а освен това нарече провеждането на срещата на върха в точно Аляска като логично, тъй като Русия и САЩ са съседи. Путин разказа, че при срещата си с Тръмп в Аляска го е приветствал като съсед.

"С президента Трамп имаме много добри и директни контакти", допълни Путин.

Значителна част от общата история на Русия и САЩ е свързана с Аляска, заяви Путин. Той отбеляза, че в Аляска има паметник на съветските пилоти. Той е благодарен, че в Америка почитат тази част от историята. Винаги ще помним примерите, когато нашите страни са разгромили общи врагове. Нашите отношения стигнаха до най-ниската точка от времето на Студената война.

Виждаме стремежа на САЩ и Тръмп да съдействат за разрешаването на украинския конфликт, да разберат същността му. Украинският народ е братски. Всичко, което се случва в Украйна, е тежка болка за нас, искаме да уредим конфликта, но трябва да бъдат отстранени първопричините на кризата, да бъде възстановен справедливият баланс в сферата на сигурността и в Европа като цяло.

Путин изрази надежда, че днешните преговори ще отворят пътя към мир в Украйна. Той също така заяви, че ако през 2022 г. президент е бил Тръмп, война нямаше да има. "Съгласен съм с президента Тръмп по този въпрос", допълни Путин.

След това думата взе Тръмп. Той заяви, че срещата е била "продуктивна", но "не успяхме да постигнем пълно разбирателство и засега няма сделка... Днес постигнахме значителен напредък, имам много добри отношения с президента Путин... Ще имаме добра възможност да работим заедно, преговорите бяха продуктивни. Имаме добър шанс да постигнем мирно уреждане. Все още не сме го постигнали", заяви Тръмп.

Путин би искал да приключи този конфликт, продължи американският президент. Той също така каза, че "много скоро" се надява да се срещне отново с Путин.

"Благодаря много, Владимир", каза той в заключение.

"Следващият път - в Москва" - отговори на английски Путин.

След това двамата президенти напуснаха залата, без да отговорят на въпросите на медиите.

