През 2014 г. тогавашният вицепрезидент на САЩ Джо Байдън бе на предна линия в американските дипломатически усилия в подкрепа на крехкото демократично правителство на Украйна в стремежа му да отблъсне руската агресия и да изкорени корупцията. Затова имаше повдигания на вежди, когато синът на Байдън Хънтър бе нает от украинска газова компания.

Белият дом на Обама заяви навремето, че няма конфликт, защото Хънтър Байдън е частно лице. Няма и доказателства за нарушения от нито един от двамата Байдън.

Темата обаче се завърна под светлината на прожекторите след разкрития, че президентът Доналд Тръмп е подтиквал президента на Украйна да му помогне в разследването на евентуална корупция, свързана с Джо Байдън, който сега е един от фаворитите на демократите за побеждаване на Тръмп на изборите през 2020 г. Личният адвокат на Тръмп Руди Джулиани също прикани публично украинските власти да разследват Джо и Хънтър Байдън.

Хънтър Байдън бе избран за платен член на управителния съвет на Бурисма Холдингс (Burisma Holdings) през април 2014 г. Основателят на компанията беше политически съюзник на проруския президент на Украйна Виктор Янукович, който беше отстранен от власт през февруари 2014 г. с масови протести.

Свалянето на Янукович накара администрацията на Обама да предприеме бързи действия за задълбочаване на връзките с новото украинско правителство. Джо Байдън изигра водеща роля, като посещаваше Украйна и често разговаряше с новия й, прозападен президент.

Бизнес ролята на Байдън младши предизвика загриженост сред борци срещу корупцията, че Бурисма се опитва да си спечели влияние в администрацията на Обама. По онова време компанията извличаше природен газ на Кримския полуостров, който беше анексиран от Русия след свалянето от власт на Янукович.

Хънтър Байдън отрече да е използвал своето влияние пред баща си в помощ на Бурисма. Той остана в управителния съвет на компанията до началото на 2019 г. и често се появяваше на енергийни конференции в чужбина като представител на интересите на Бурисма.

В събота бившият вицепрезидент на САЩ заяви, че никога не обсъжда със сина си неговия бизнес в чужбина.

Тръмп и съюзниците му обаче продължават да повдигат въпроса. Те споменават по-конкретно натиска, оказан от Байдън върху украинското правителство през март 2016 г. да уволни генералния прокурор Виктор Шохин, който преди това е разследвал собственика на Бурисма.

Байдън представляваше официалната позиция на правителството на САЩ, която бе подкрепяна и от други западни правителства и от много хора в Украйна, които обвиняваха Шохин, че не е достатъчно суров към корупцията.

Корупцията продължава да трови Украйна. През май новият президент на страната Володимир Зеленски встъпи в длъжност без никакъв политически опит, но с дръзки обещания да сложи край на корупционните практики.

Някъде по това време Джулиани започна да търси контакти със Зеленски и сътрудниците му, за да окаже натиск да се извърши правителствено разследване на Бурисма и на ролята на Хънтър Байдън в тази компания.

