Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че обмисля поставянето на някои щати под карантина заради пандемията от коронавируса, включително Ню Йорк, който е новият й епицентър в страната, предадоха световните агенции.

Той уточни, че евентуалната карантина няма да се отрази на търговията "по никакъв начин", но отбеляза, че жители на Ню Йорк напускат щата, а "ние не искаме това".

Потвърдените случаи на заразяване в САЩ надхвърлят 115 000, а над 1900 души са починали.

Ню Йорк остава епицентър на коронавирусната зараза в страната с повече от 52 000 заразени и 728 починали.

В щатите Ню Йорк, Ню Джърси и Кънектикът има общо най-малко 64 000 заразени и 895 починали.

I am giving consideration to a QUARANTINE of developing “hot spots”, New York, New Jersey, and Connecticut. A decision will be made, one way or another, shortly.