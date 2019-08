2865 Снимка: АР/БТА

Ако Великобритания напусне Европейския съюз, както е предвидено на 31 октомври, холандците ще й помахат приятелски за сбогом с гигантско парти от другата страна на Северно море, предават ДПА и Асошиейтед прес. Във Фейсбук се организира инициативата "Нека да проследим Брекзит от плажа". Партито ще се състои в Вайк ан Зее и е привлякло вниманието на 56 хиляди потребители, като 7600 са заявили твърдо участие.

"Това ще бъде едно симпатично сбогуване с приятел, който тръгва на вълнуваща, но не особено благоразумна авантюра", заявява инициаторът на партито Рон Тукук.

На изпроводяк ще се сервират специалитети от цяла Европа - холандски чипсове, френско и германско вино, с които да се замези докато "Великобритания се изправя пред закриването си". Организаторите търсят състав, който да свири подходяща музика за събитието. Потребителите подсказват и най-удачните евъргрийни за случая от рода на "Go Your Own Way" На "Флийтуд Мак", I Want to Break Free" на "Куин", "Hello" на Адел и др.

Британският премиер Борис Джонсън твърдо обеща да спази крайния срок 31 октомври за Брекзита, независимо от това дали ще бъде постигната или не сделка за напускането на ЕС.

Франция смята, че Брекзит без сделка в момента е най-вероятният сценарий, след като британският премиер Борис Джонсън поиска от Европейския съюз предоговаряне на споразумението за напускане и отпадане на предпазната клауза за ирландската граница, каза днес служител на Елисейския дворец, цитиран от Ройтерс.

Джонсън заяви вчера, че предпазната клауза - механизъм, целящ да запази ирландската граница отворена след като Великобритания напусне ЕС, е антидемократична и поиска тя да отпадне от блокираното споразумение за Брекзит.

"Сценарият, който сега става все по-вероятен, е за излизане без сделка", каза френският служител.

"Ако Великобритания преценява, че наличието на предпазна клауза е напълно изключено, това е нейно право, но в този случай се ограничава възможността за постигане на споразумение", добави той.

Твърдият привърженик на Брекзит Джонсън, встъпил в длъжност преди месец, се надява заплахата от хаотично напускане да убеди европейските лидери, че ЕС трябва в последната минута да направи промени в сделката за излизане от блока, така че да изпълни исканията му, отбелязва Ройтерс.

Протестиращи посрещнаха до канцлерството в Берлин британския премиер Борис Джонсън с викове "Спрете Брекзит!", предават още БТА и Ройтерс.

Джонсън пристигна в Берлин тази вечер за разговори с канцлерката Ангела Меркел.

Джонсън не отговори на журналистически въпрос дали се надява на споразумение с ЕС за Брекзит.