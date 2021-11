Американският президент е бил евакуиран от срещата на върха COP26 в Глазгоу, преди да изнесе реч за метановата стратегия, съобщава британското издание Express.

Според някои местни медии причината за "евакуацията" на президента е голямата тълпа, събрала се пред сградата, където се провеждало събитието.

Президентът е бил изведен бързо от срещата, след като е била задействана аларма.

Във видео в социалните медии се вижда как голям брой хора са задържани от служители по сигурността на срещата на върха.

So disorganised at COP26! Waiting to get into methane pledge session hosted by US but it's absolute bedlam. Biden was hustled off by secret services, unsure if he's coming back in... #COP26 pic.twitter.com/9brl5j5dmr