Ягуар одраска с нокти лявата ръка на посетителка, която прескочила буферната преграда, за да си направи селфи с него в зоологическата градина "Уайлдлайф уърлд зу" край Финикс, шата Аризона, предаде Ройтерс.

Зоопаркът увери приятелите на животните, че ягуарът няма да бъде умъртвен заради инцидента в събота. На заснето с телефон видео се вижда как ранената жена се свива от болка и сяда на пода.

"Чух младата жена да вика: "Помощ, помощ, помощ ...", а ягуарът провря лапите си през решетките и заби нокти в ръката й," каза очевидецът Адам Уилкърсън.

Майката на Уилкърсън разсеяла ягуара като хвърлила бутилка с вода в ограждението, а Уилкърсън издърпал посетителката. На друго видео се вижда как животното захапва пластмасовата бутилка с вода.

JAGUAR ATTACK:

This is the jaguar that attacked a woman taking selfie at Wildlife World Zoo in Arizona, authorities say.

