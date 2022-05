Русия ще създаде 12 нови военни бази в западната част на страната в отговор на засилването на НАТО и очакваното разширяване на алианса с Финландия и Швеция, съобщи руският министър на отбраната Сергей Шойгу, цитиран от Франс прес и БТА.

"До края на годината в Западния военен окръг ще бъдат сформирани 12 военни формирования и подразделения", каза министърът на предавана по телевизията среща със служители на своето министерство и с военни, без обаче да уточнява вида на новите структури или мащабите им.

Шойгу отбеляза, че в зоната на отговорност на Западния военен окръг продължава да нараства напрежението, включително заради възможното приемане на Финландия и Швеция в НАТО. В четвъртък американският президент Джо Байдън обяви, че Швеция и Финландия са изпълнили всички критерии за присъединяване към НАТО. Президентът на Финландия Саули Нинистьо и премиерката на Швеция Магдалена Андершон разговаряха с американския държавен глава в Белия дом.

Руският министър на отбраната обяви още, че превземането на украинската Луганска област е почти завършено, а 1908 украински бойци, блокирани от седмици в стоманодобивния завод "Азовстал" в Мариупол, са се предали на руските сили. По-рано стана ясно, че украинското военно командване е наредило да бъде прекратена съпротивата в "Азовстал". Заповедта е издадена, за да бъде запазен животът на украинските бойци.

"Подразделенията на руските въоръжени сили съвместно с подразделенията на Народната милиция на Луганската и Донецка народни републики продължават да разширяват контрол над териториите в Донбас. Освобождаването на Луганската народна република е почти завършено", каза Шойгу.

Министърът потвърди също, че украинските сили са се опитали безуспешно на 8 май да си върнат контрола над Змийския остров, стратегическа точка в Черно море, която руските сили завзеха в началото на войната.

"В навечерието на Деня на победата украинските сили предприеха авантюристичен опит да завземат Змийския остров. Тази акция завърши с пълен провал", посочи Шойгу.

