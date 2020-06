1956 Снимка: AP/БТА

Ограничителните мерки на британския кабинет срещу COVID-19 станаха повод за присмех. След като в понеделник бяха отменени някои ограничения, в обществото и социалните мрежи последва цунами от коментари с основния въпрос: Ограничава ли се… сексуалният живот на поданиците?, съобщи bTV.

Правителството защити разпоредба в ограничителните мерки след твърдения, че забраната за пренощуване в друго домакинство, фактически криминализира секса. Новите правила забраняват на двама души от различни домакинства да се срещат на закрито място.

Мерките бяха защитени и в парламента от представител на правителството на Борис Джонсън.

„Трябва да продължим внимателно и предпазливо, да работим за възстановяване на свободата в тази страна, като правим малки крачки напред и наблюдаваме резултата“, каза Мат Ханкок, министър на здравеопазването.

Хаштагът #sexban обаче вече започна да набира сила в Туитър във Великобритания, а някои медии отбелязаха, че сексуалните отношения изглежда са разрешени на открито, но не и на закрито.

„Чудя се, бебетата, родени след 9 месеца от двойки, които не живеят заедно, ще бъдат ли конфискувани като веществени доказателства?“, попита потребител на социалната мрежа.

Ето и част от останалите подигравки:

the police somehow knowing that im having sex in my underground dungeon during quarantine #sexban pic.twitter.com/pMpFFFF5SM — (@vonneyfa) June 2, 2020

Нарушителите на мерките са заплашени с глоба от 100 паунда, макар че правителството посочи, че няма правомощия да влиза по домовете, освен ако не подозира „сериозна престъпна дейност“.