Иран е поставил отбранителните системи около ядрените си обекти в състояние на "повишена бойна готовност". Техеран се опасява от скорошна съвместна атака на Израел и САЩ по тях, съобщава The Telegraph.

Според два високопоставени източника от иранското правителство, Техеран е засилил защитата на ключови ядрени и ракетни обекти, включително чрез разполагане на допълнителни установки за противовъздушна отбрана.

Това се случва на фона на предупрежденията от американските разузнавателни служби, че Израел вероятно ще удари ключови ирански ядрени обекти тази година.

"Иранските власти просто чакат атаката и я очакват всяка нощ. Всичко е в състояние на висока готовност - дори на обекти, за които никой не знае", казва източник пред The Telegraph.

Той добавя, че работата по укрепването на ядрените обекти продължава от години, но се е засилила през последните 12 месеца, особено след първата атака на Израел.

"Последните събития, включително коментарите на Доналд Тръмп и съобщенията за възможни планове на неговата администрация за удар по Иран, допълнително засилиха активността", казва той.

Засилени страхове от предстояща атака на Израел

Израел и Иран отдавна водят "сенчеста война", основно чрез диверсанти, скрити групировки и агенти. Войната в Газа през 2023 г. ескалира напрежението между двете страни и те извършиха две директни атаки една срещу друга.

През октомври миналата година Иран нанесе безпрецедентен удар по Израел с 200 ракети, а Израел отвърна с въздушни удари.

Сега Техеран се опасява, че с подкрепата на Тръмп, който призовава Израел да удари иранските ядрени съоръжения, нападението е неизбежно.

Официален представител признава, че евентуален голям удар би оставил Иран уязвим, тъй като отбранителните му системи са били сериозно отслабени от израелските атаки през миналата година.

"Разположени са няколко допълнителни установки за противовъздушна отбрана, но има разбиране, че те може да не са ефективни при мащабен удар", казва той.

Ислямският режим разчита на собствени системи за противовъздушна отбрана, както и на руски зенитно-ракетни комплекси С-300 за защита на ядрените си обекти.

Но те не се смятат за достатъчно надеждни срещу съвременните израелски оръжия, което кара Иран да оказва натиск върху Русия за ускорена доставка на системите С-400. Москва обаче не предприе подобна стъпка. Това накара Техеран да обяви в края на 2024 година, че ще разработи собствен аналог на системата.

Командирът на аерокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC), генерал Амир Али Хаджизаде, заяви тази седмица, че Иран разработва модерна система за противоракетна отбрана, за да се защити от израелска атака.

Той заяви: "Що се отнася до противоракетните системи, в последните събития претърпяхме щети, което показва слабости в този сектор на отбраната."

Според него новата система ще бъде готова през март и ще има противоракетни възможности.

Картата по-долу показва известните ядрени обекти в Иран.

This map shows all of Iran's nuclear facilities that Israel could potentially target in an attack (Image: Google Maps) pic.twitter.com/mwwhdXIdSt