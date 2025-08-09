Турция днес приветства мирното споразумение между Азербайджан и Армения и заяви, че се надява стратегическият транзитен коридор между Азербайджан и ексклава му Нахичеван да бъде отворен скоро, съобщи Ройтерс.

Турция на Ердоган

Азербайджан и Армения подписаха в петък мирно споразумение с посредничеството на Вашингтон, което предвижда изключителни права на САЩ за изграждането на транспортен коридор през Армения, който ще свърже основната част на Азербайджан с Нахичеван, азербайджанска територия между Армения и съюзничката на Баку Турция.

Транзитният коридор, който ще преминава близо до границата на Армения с Иран, ще функционира съгласно с арменското законодателство.

Армения и Азербайджан бяха "помирени завинаги" от президента на САЩ
Турция, която подкрепи Азербайджан в конфликтите му с Армения, обеща да възстанови връзките си с Ереван, след като сключи окончателно мирно споразумение с Азербайджан. Турският външен министър Хакан Фидан заяви днес в Египет, където е на посещение, че коридорът ще "свърже Европа с дълбините на Азия през Турция".

Иран обаче се противопостави на създаването на коридора и го определи като заплаха за сигурността в Южен Кавказ.

Съветник на върховния лидер на Иран Аятолах Али Хаменей заяви днес, че страната му няма да позволи създаването на коридор в Кавказ, свързващ Азербайджан с анклава му Нахичеван - подкрепян от американския президент Доналд Тръмп план, предаде АФП, цитирана от БТА.

"Прилагането на този план ще застраши сигурността на Южен Кавказ и Иран подчерта, че с Русия или без нея ще действа, за да гарантира сигурността в Южен Кавказ", заяви Али Акбар Велаяти по местните медии. "Вярваме, че Русия е стратегически против този коридор", допълни той.

Сключеното снощи споразумение между Армения и Азербайджан в присъствието на американския президент Доналд Тръмп предвижда създаването на транзитен коридор през територията на Армения, свързващ Азербайджан с анклава му Нахичеван, който е отделен от него от 30-километрова ивица арменска земя. Обособяването на подобен коридор е старо искане на Баку. САЩ ще имат права да участват в изграждането на тази зона, която ще включва жп трасе, тръбопроводи за нефт и газ и фиброоптични кабели.

