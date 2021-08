Интервю на живо с министър в Нова Зеландия беше прекъснато заради морков с фалическа форма. Смешният видеоклип стана изключително популярен в социалните мрежи и потребителите се съгласиха, че работата от вкъщи с деца определено е предизвикателство.

Министърът на социалното развитие на Нова Зеландия Кармел Сепулони е поредната жертва на работата от вкъщи. Тя давала интервю за местна медия на живо онлайн, когато при нея нахълтал нейният син. На клипа се вижда, че той много държи да покаже на майка си морков с характерната фалическа форма, който намерил в покупките от супермаркета.

Тя се опитва да му каже, че прави интервю, но той вече махна с моркова пред камерата. Двамата се "борят" с "деформирания морков" за известно време, тъй като момчето се опитва да го покаже на камерата втори път, преди да излезе от стаята.

"Да, това е моментът, в който даваш интервю на живо и синът ти нахълтва в стаята, крещейки и държейки деформиран морков, изглеждащ като мъжката част от тялото", коментира самата Сепулони в "Туитър".

That moment when you’re doing a LIVE interview via Zoom & your son walks into the room shouting & holding a deformed carrot shaped like a male body part. Yes, we were almost wrestling over a carrot on camera, and yes, I’m laughing about it now but wasn’t at the time! pic.twitter.com/oUbcpt8tSu