Доминиканецът Сесар Емилио Пералта, наричан "Царя на кокаина", защото изпращал тонове дрога от Карибите към САЩ и Европа, беше арестуван вчера в Колумбия, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

44-годишният Пералта е бил задържан призори в северния колумбийски град Картахена, заяви главният прокурор на Доминиканската република на пресконференция в Санто Доминго.

Трафикантската мрежа на Пералта, която според ФБР е имала разклонения във Венецуела, Пуерто Рико и Колумбия, била напълно разбита по време на шейсетина операции, при които били задържани 18 души, добавил главният прокурор. Трима заподозрени били екстрадирани в САЩ, а четвърти предстои да бъде предаден на американските власти.

ФБР беше обещало награда от 100 хиляди долара за всяка информация, която може да доведе до залавянето на Сесар Емилио Пералта.

NEW: Video of Cesar "El Abusador" Emilio Peralta after his capture in Colombia.

Peralta, was wanted by the FBI and once rumored to be the mastermind behind the shooting that wounded David Ortiz.



If extradited to USA, he'll answer to federal drug trafficking charges. pic.twitter.com/BDaGpoZWrl