Германският канцлер Ангела Меркел посети изненадващо своя избирателен район - Мекленбург - Западна Померания, за прощална обиколка преди изборите в неделя, където имаше вълнуващо преживяване в парка за птици Marlow, съобщи DW.

Няколко папагала от рода австралийско лори пърхаха около Меркел и буквално я накацаха, похапвайки от две чашки, които тя държеше в ръце. Менюто за птиците е "лори нектар", направена от прашец от сушени цветя, плодова захар, зърнени храни и вода, издадоха от птичия парк.

Канцлерът се радваше на новите си пернати приятели, освен в моментите, в които те кълват и ръцете й, както показват кадрите. На друга снимка се вижда дори как един от тях е кацнал върху главата й.

След това Меркел отказа да си общува толкова отблизо с по-голямата европейска сова, предаде DPA.

"Не, не. Справих се добре с папагалите", отказа с усмивка тя.

И остави това удоволствие на 33-годишния Георг Гюнтер - нейния бъдещ наследник като кандидат на Християндемократите (ХДС) в избирателния район, който се снима с едрата птица.

For her last visit as PM Merkel chose... a bird park. Quiet simplicity till the end. https://t.co/C3PGHx41i6