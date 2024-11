Румъния и България могат напълно да се присъединят към европейското Шенгенското пространство с отворени граници от януари 2025 г. Предпоследната крачка към свободното пътуване и по суша за българите бе направена днес в унгарската столица Будапеща. Там бе проведена ключовата среща на министрите на вътрешните работи на България, Румъния и Австрия под домакинството на унгарския им колега Шандор Пинтер.

Унгария е ротационен председател на Съвета на Европейския съюз, а Австрия е страната, която до момента възпрепятства сухопътното ни присъединяване.

"Днес се уверихме, че България и Румъния са направили много усилия, за да се сдобият с членството в Шенген по суша. Договорките бяха много тежки, защото много проблемни въпроси трябваше да обсъдим и да намерим общ резултат", каза унгарският вътрешен министър.

Финалното решение за влизането на България в Шенген по суша обаче ще бъде взето на 12 декември на Съвета на министрите на вътрешните работи на ЕС, съобщи служебният премиер Димитър Главчев пред журналисти на ГКПП "Кулата" и изтъкна, че София и Букурещ са получили аплодисментите на еврокомисарката по вътрешните работи Илва Йохансон, която също е присъствала на разговорите в Будапеща.

"Засега нещата вървят по план. Отчетен беше напредъкът на България и Румъния в посока борбата с нелегалната миграция. Но тук трябва да подчертаем, че усилията са не само на България и Румъния, но и на нашите партньори от Европейския съюз, с които съвместно постигнахме този резултат. Да не пропусна и усилията на Турция, която много ни помага в това отношение в борбата с нелегалната миграция", посочи Главчев и поясни, че опитите за преминаване на нелегални мигранти са намалели със 70 процента.

Унгарският премиер Виктор Орбан пък коментира, че Румъния, България, Унгария и Австрия са се договорили "да работят неуморно" за това от 1 януари 2025 г. Румъния и България да се присъединят към Шенгенското пространство и със сухопътните граници.

Малко по-късно четирите страни - България, Румъния, Унгария и Австрия, излязоха с обща декларация. Тя бе публикувана в официалния профил на унгарското председателство на ЕС в социалната платформа "Екс".

В документа се казва, че днес, 22 ноември 2024 г., унгарското председателство на Съвета на ЕС, Румъния, България и Австрия са признали напредъка, постигнат в понижаването на незаконната миграция към Европа и към въпросните страни и са се споразумели:

В заключение се посочва, че страните са се споразумели до края на тази година да започнат необходимите стъпки за приемането на официалното решение на Съвета на ЕС за определянето на дата за отмяната на проверките по вътрешните граници в ЕС с България и Румъния и по границата между двете страни.

Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер призна в Будапеща, че България и Румъния допринасят съществено за сигурността на Шенгенското пространство и не са допуснали промени в средата за сигурност след отпадането на контрола по въздушните и морските граници.

Евромисарят по вътрешни работи Илва Йохансон оцени високо постигнатата договореност и изрази увереност, че решението на Съвета ще бъде прието през декември. Тя отново подчерта, че България и Румъния отдавна са изпълнили всички критерии и в някои области дори надхвърлят мерките, прилагани от други държави членки на Шенген.

"Приветствам положителните резултати от неформалните разговори днес в Будапеща", написа пък в социалната мрежа "Екс" председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и бе категорична:

"Мястото на България и Румъния е в Шенгeн".

