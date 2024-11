Унгарският премиер Виктор Орбан заяви днес, че Румъния, България, Унгария и Австрия са се договорили "да работят неуморно" за това от 1 януари 2025 г. Румъния и България да се присъединят към Шенгенското пространство и със сухопътните граници, предаде Аджерпрес.

Окончателно решение по този въпрос се очаква на 12 декември, когато ще се състои заседание на министрите на вътрешните работи на ЕС, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Министрите на вътрешните работи на Румъния, България, Унгария и Австрия се срещнаха днес в Будапеща за неформални разговори във връзка с датата, на която Румъния и България биха могли да влязат в Шенген и по суша.

В този контекст румънският премиер Марчел Чолаку се намира на работно посещение в Будапеща и се срещна с унгарския си колега Виктор Орбан.

"Тази сутрин имаше преговори, важни дискусии между вътрешните министри на Румъния, България, Унгария и Австрия във връзка с разширяването на Шенген с Румъния и България (...) Унгария е настоящ председател на Съвета на ЕС и когато се срещнах с г-н премиера (Чолаку) в Букурещ, се разбрахме за това, че унгарското председателство трябва да бъде използвано, за да ускорим процеса на присъединяване на Румъния към Шенген", заяви Орбан в края на срещата с Чолаку.

Той добави, че винаги е смятал настоящата ситуация за несправедлива спрямо Румъния.

"Видях през последните години всички усилия, които положиха правителствата в Румъния и видях, че от известно време Румъния изпълнява всички необходими критерии, за да стане пълноправна членка на Шенгенското пространство", добави той.

"Съгласихме се, че и Румъния, и България са предприели важни стъпки в тази посока (...) Това означава, че се съгласихме, че и четирите държави ще работят неуморно, за да може Румъния да стане член на Шенгенското пространство не само по въздух и море, но и по суша от 1 януари. Решението в това отношение, за което са необходими всички вътрешни министри на ЕС, ще бъде взето в Брюксел през декември, където унгарското председателство въз основа на днешната ни среща ще представи меморандум, който ще бъде утвърден от вътрешните министри на страните членки на ЕС", заяви Орбан.

