Петият вот на недоверие към правителството не успя да мине в Народното събрание, а междувременно управляващите гласуваха да отнемат колите на НСО от президентската администрация

С напрежение, блокади, протести, починал полицай и множество взаимни обвинения премина политическият ден. Петият вот на недоверие към правителството не успя да мине в Народното събрание, а междувременно управляващите гласуваха да отнемат колите на НСО от президентската администрация.

Парламентарната сутрин пък започна с блокада на НС от депутати на "Продължаваме промяната", която прерасна в остри словесни сблъсъци между лидерите на парламентарни групи. В подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев и заместник-кмета на София Никола Барбутов, които са в ареста, с автомобилите си депутатите от ПП бяха запушили входовете на парламента, като по думите им целта е била да Бойко Борисов и Делян Пеевски - да не влязат с колите си на НСО, а да вървят пеша сред хората.

От МВР пък заявиха, че ще търсят собствениците, блокирали входовете на НС.

Малко по-късно трагичната новина за смъртта на полицай, охранявал протеста, допринесе за още размяна на реплики и взаимни обвинения за отговорност.

А следобед антиправителственият протест на "Възраждане" блокира площада пред Българската народна банка. Непосредствено до протеста от сдружение "Дойран 2025" организираха подписка, която искат да внесат в парламента, за организиране на референдум за еврото. Протестът протече мирно, без напрежение между протестиращи и полиция, демонстрантите се настояваха за оставка на кабинета и обясниха, че ще продължат с протестите, докато правителството не падне.

Блокада на парламента и остри сблъсъци

"Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората", написа Кирил Петков във Facebook. Лена Бориславова също подчерта, че това неудобство е нищо в сравнение с "разрушения живот" на задържаните.

Блокадата предизвика хаос в движението, като булевардите "Дондуков" и "Цар Освободител" бяха затворени. На място пристигнаха полицейски сили.

Напрежението ескалира, когато Делян Пеевски пристигна пред парламента. Последва бурен словесен сблъсък с Асен Василев и Кирил Петков, изпълнен с взаимни обвинения и епитети. Пеевски нарече опонентите си "крадци", а Василев призова Пеевски да се движи без охрана и да разговаря с хората. Лидерът на ДПС-НН заяви, че ПП са "приключили" и той ще прави "нова държава с главно "Д".

Делян Пеевски към Асен Василев: "Асене, крадец, ограбил митниците!"

Асен Василев към Делян Пеевски: "Нищо не е ограбено."

Делян Пеевски към Кирил Петков: "Ей, крадец, колко пъти ми беше в... Крадец! Айде, тичай при парапета, при Лена, бе! При Лена, бе! Наркоман! Тичай при Лена! Наркоман!"

Пеевски констатира още, че "на ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно "Д". Няма да бъде това. Ще има държава, а те (бел.ред. ПП) са приключили."

След като Пеевски си тръгна, Асен Василев коментира: "Радвам се, че най-накрая се разходи по тротоарите на София, макар и с пет души охрана, които седяха около него и го пазеха." Той заключи, че Пеевски е "изцяло извън релси, защото усеща, че хората не понасят правителството".

Кирил Петков дори допусна, че "ако толкова го е страх, може да се е скрил (в линейката), не знам", когато обсъждаше пристигането на медицинския екип за починалия полицай.

Малко по-късно в кулоарите ситуацията коментира и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Запитан как е дошъл на работа днес, Борисов започна с шега: "Дойдох през покрива".

"Ей от тоя вход, откъм банката", добави после лидерът на ГЕРБ.

Той отрече да го е страх да ходи по улиците, както го обвиниха от ПП-ДБ. "Ма те са много смели, те са страшни смелчаци! Аз съм ги гледал с мандаринките как се бият", коментира Бойко Борисов.

Той добави, че всеки знае къде живее, откак се е родил (в Банкя - бел ред.). "Не мога да ходя два пъти по 40 километра пеша, за да направя на вас кеф - болят ме краката! Ще искат и да участвам в обиколката на Витоша!... Освен това, за разлика от тях, имам семейство, имам внуци, и те вечер ме чакат да вечеряме вкъщи. Аз не ходя на ресторанти от десетилетия. Не ходя да се шляя по улиците. Аз цял ден работя и вечер искам да си почина. Какво искат от мене? Къде да ходя и да ме снимате?", допълни депутатът защо рядко е засичан на публични места.

От МВР съобщиха междувременно, че ще предприемат действия по установяване на собствениците на автомобилите, паркирани на бул. "Дондуков" и пред входовете на Народното събрание в нарушение на законите, тъй като не е имало съгласувателно разрешение от Столичната община за блокиране на зоната за сигурност.

Починалият полицай и политическите обвинения

По време на сутрешната блокада полицай, охранявал протеста пред Народното събрание, почина след сърдечен арест. Инцидентът предизвика остра полемика и взаимни обвинения между политическите сили.

От "Продължаваме промяната" първоначално заявиха, че на полицая му е прилошало, колегите му не са знаели как да реагират, не е имало дефибрилатор на място, а линейката е пристигнала със закъснение от 15 минути. Те нарекоха инцидента "трагичен, който показва в действителност състоянието на системите на МВР и МЗ".

От Центъра за спешна медицинска помощ - София, както и министърът на здравеопазването, опровергаха твърденията за забавяне, заявявайки, че линейката е пристигнала за 5 минути и че са предприети незабавни реанимационни действия. От "Пирогов" съобщиха, че пациентът е починал поради тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно да бъде спасен.

В Народното събрание депутатите почетоха паметта на полицая с минута мълчание. Калин Стоянов от ДПС-НН обвини директно ПП-ДБ за смъртта на униформения, заявявайки: "Днес убихте един доблестен полицай и разплакахте неговите близки". От ПП-ДБ определиха това като "гнусно поведение" и "политизиране на смъртта на един човек". Последваха нови остри реплики и взаимни обвинения за отговорност.

Малко по-късно се оказа, че починалият служител на МВР е брат на кмета на село Бистрица Самуил Попов от ПП-ДБ, който през юли съобщи, че маскирани лица с бухалки са нахлули в кметството, за да го търсят.

Отнемането на колите на НСО от президентството

На фона на напрегнатия ден управляващото мнозинство в парламента (ГЕРБ, БСП и ИТН, с подкрепата на ДПС-НН) гласува на първо четене предложение за отнемане на правото на президентската администрация да използва колите на Националната служба за охрана (НСО). Така само президентът Румен Радев ще има право да ползва автомобили от НСО, но никой друг от екипа му.

Против промяната се обяви цялата опозиция - ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, "Величие" и МЕЧ, които я определиха като "дребнаво заяждане заради конкретния човек и унижение за цялата институция". От "Величие" подчертаха, че "Парламентът се опитва да орязва правомощия на държавния глава, за да го унижи", а от ПП-ДБ призоваха първо да се види колко автомобила използва Народното събрание.

Инициатор на поправката беше Калин Стоянов, който изрази възмущение от използването на НСО за "отваряне на врати на администрацията или пренасяне на зимнина". От опозицията видяха в това пореден опит за разчистване на политически сметки и "вървене към авторитарна държава".

Паралелно с това управляващото мнозинство ускори и предложенията шефовете на ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции" да се избират само с решение на Народното събрание, без президентски указ.

Кабинетът оцеля и пети път

В късния следобед парламентът гласува петия вот на недоверие към правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН. За пореден път кабинетът "Желязков" оцеля, събирайки 133 гласа срещу 101 на опозицията.

Инициатори на вота по темата за провал в политиката по вътрешна сигурност и обществен ред на МВР бяха от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ, като за първи път получиха подкрепа и от "Възраждане" и "Величие".

След гласуването Ивайло Мирчев от ПП-ДБ заяви, че "страната има трима премиери" - формален, Бойко Борисов, който не е участвал във вота, и "главният премиер - главното Д" (Делян Пеевски). Той отново обвини Борисов, че "бяга, когато стане напечено".

Премиерът Росен Желязков отбеляза, че резултатът е "повече от естествен" и призова политическият дебат да се води в парламента, а не на улицата. Той благодари за подкрепата и анонсира, че очаква и шести вот на недоверие.

Делян Пеевски отново определи вота като "загуба на време" и предрече пълен мандат на кабинета, заявявайки, че той е "гарантът" България да бъде "държава, а не соросоидна общност".

От БСП призоваха опозицията да спре с "евтини спектакли", а Костадин Костадинов от "Възраждане" изрази скептицизъм, че правителството може да падне при разединение сред тези, които го искат.

Протестът на "Възраждане"

На площад "Княз Александър I" пред Българската народна банка, се проведе протест, организиран от "Възраждане". Протестиращите, носещи български и руски знамена, скандираха "оставка".

Протестиращите носеха български и руски знамена, както и плакати с послания като: "Оставка, съд и затвор срещу ГЕРБ, БСП, ДПС, ПП, ДБ, ИТН!" и "Бъдещето е на суверенните държави". Гражданите скандираха: "Оставка".

Непосредствено до протеста от сдружение "Дойран 2025" организираха подписка, която искат да внесат в парламента. Подписката е, за да се проведе референдум за приемане на еврото, обясниха от сдружението.

"Народ, който избира своите палачи, не е жертва, а съучастник", и добави, че "Тук не говорим само за сегашното управление, а за един процес, в който българската държава е системно деградирана и унищожавана като държава". Той призова за обединение: ""Съединението прави силата" не е куха фраза... ако тези, които са на другите протести, се присъединят към сегашния, ще има два или три пъти повече хора", заяви и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

