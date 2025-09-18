Асен Василев се защити, че "нищо не е ограбено", лидерът на ДПС-НН се закани да прави нова държава с главно "Д"

Скандал на входа на НС избухна между Делян Пеевски, Асен Василев и Кирил Петков, които заедно с други депутати от ПП, бяха блокирали от рано сутринта входовете на парламента в знак на солидарност с арестуваните Коцев и Барбутов.

Василев призова Пеевски да остане без охрана и да говори с хората. Пеевски каза на гардовете си да се отдръпнат назад и засипа Василев с обвинения, като се зарече, че ПП са приключили, а той ще прави "нова държава с главно "Д".

Пеевски пристигна пред служебния вход на парламента, придружаван от депутатите на ПГ ДПС-НН, поздрави с "добър ден" полицаите, които вардеха Партийния дом и се спря директно при Асен Василев с репликата: "Какво искаш от мен? Какво искаш от мен?"

Още докато Пеевски се приближаваше към групичката от депутати на ПП, някой подвикна: "Браво! Много се радваме, че си толкова смел"! После обаче зад камера откъм другия лагер се чуха силни викове "Дебело прасе! Прасе!"

Последва бурният диалог на Пеевски с Асен Василев, гарниран с обвинения и епитети:

Делян Пеевски към Асен Василев: Асене, крадец, ограбил митниците!

Асен Василев към Делян Пеевски: Нищо не е ограбено.

Делян Пеевски към Богдан Богданов: Ти крадец, Богдане, ограбил икономиката!

Делян Пеевски към Кирил Петков: Ей, крадец, колко пъти ми беше в... Крадец! Айде тичай при парапета, при Лена, бе! При Лена, бе! Наркоман! Тичай при Лена! Наркоман!

Делян Пеевски към Асен Василев: Абе, я отивай да те оправят във вас, бе, както оправят по пеньоар, бе! Всички знаем, бе! Айде! Всички знаем, бе! Погледни колко си смешен!

Лидерът на ДПС-НН удостои всички и със сборното заключение, което направи: "Крадци!

Пеевски констатира още, че "на ПП вчера им свършиха мотивите, най-лесно е днес и ние да правим това, защото хората ги мразят и искат да ги бият. Но ние сме друга партия, аз ще правя държава с главно "Д". Няма да бъде това. Ще има държава, а те (бел.ред. ПП) са приключили.



"Аз ще правя държава с главно "Д"! Найо, приключиха, ще си търсиш нова работа! Ще има държава с главо "Д", колеги!Приключи плащането от краденето, ще си търсиш нова работа", обърна се той към пиара на ПП Найо Тицин.

"Радвам се, че най-накрая се разходи по тротоарите на София, макар и с пет души охрана, които седяха около него и го пазеха", каза след тръгването му Асен Василев, вече пред журналистите. И заключи, че Пеевски е изцяло извън релси, защото "усеща, че хората не понасят правителството".

"Добре е за всички депутати всеки ден да минават през центъра на София пеша, да се срещат с гражданите, спокойно, без охрана, както ние се движим, а не да викне цялата група на "Ново начало", да се огради с охрана и да го е страх да мине десет метра пеша сам, коментира Василев, цитиран от БТА.

А по време на блокадата и пристигането на линейката за починалия полицай бившият лидер на ПП Кирил Петков дори допусна, че Пеевски може да се е скрил в багажника на медицинския автомобил. "Ако толкова го е страх, може да се е скрил, не знам", каза Петков. Депутати от ПП с коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски.

