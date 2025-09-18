Промените в закона бяха поискани от ДПС-НС, а от ГЕРБ, БСП и ИТН ги подкрепиха, опозицията гласува единно против

Управляващите от ГЕРБ, БСП и ИТН отнеха правото на президентската администрация да използва колите на Националната служба за охрана. Мнозинството подкрепи искането на ДПС-Ново начало на първо четене със 116 "за" в пленарната зала. Против промяната в закона за НСО се обяви цялата опозиция, но с 64 гласа, изписани на таблото. Независимите депутати не участваха във вота.

Така автомобили от НСО ще има право да използва само президентът Румен Радев, но никой друг от екипа му. Срещу това се противопоставиха от ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, "Величие" и МЕЧ, които определиха поправката като дребнаво заяждане заради конкретния човек и унижение за цялата институция. Напомниха още, че промяната в закона е била инициирана от ГЕРБ през 2015 г., когато президент беше Росен Плевнелиев.

Инициатор на поправката беше бившият министър на вътрешните работи Калин Стоянов, който взе повод от президентски кортеж във Варна, от което беше изразил възмущение преди дни в социалната мрежа.

Той изтъкна, че уважава гардовете от НСО и именно заради това не е съгласен "да отварят вратите на администрацията или да им пренасят зимнината от провинцията до София". "Откъде накъде Митко Есемеса ще се движи ей така, на специален режим из София?", каза Стоянов по адрес на президентския секретар Димитър Стоянов, който обаче още преди дни коментира в социалната мрежа, че пътува с градския транспорт до "Дондуков" 2.

"Или причината е да носят нещо специално в тези коли?", изрази съмнения с намеци Калин Стоянов по адрес на президентския екип.

От "Величие" обвиниха управляващите, че пак искат да унижат президента. "Отказваме да участваме в публично разпване на президента. Парламентът се опитва да орязва правомощия на държавния глава, за да го унижи. И тъй като това е фигурата с най-висок обществен рейтигнг, НН много се дразни от това. Дори да накарате президента да ходи на пеша, хората на ръце ще го носят", заяви Юлияна Матеева.

"Никой нищо не отнема на президента, правите ли разлика между администрация и институция?", обори обвиненията на опозицията Хамид Хамид.

"Коя администрация има НСО, за да пътува? Никой нищо не отнема на държавния глава, ще продължи да си ползва НСО, тук става дума за администрацията. За какво й е на чистачката шофьор и охрана?", попита депутатът от ДПС-НН.

"Убедена съм, че в четирите коли от кортежа не е имало чистачи", отвърна Матеева. И попита как ще се придвижва протоколът на президента, когато участва в събития. "А защо е необходимо коли на НСО да охраняват с кортеж други крупни фигури от това НС?", попита депутатката от "Величие".

"Няма държавна администрация, която да използва автомобили на специален режим", напомни Христо Гаджев от ГЕРБ. И изрази несъгласие чиновници да пътуват с такива коли.

От "Възраждане" също се противопоставиха на промените и напомниха, че президентската институция няма други коли. А от ПП-ДБ призоваха депутатите, преди да отнемат колите на президентството, да видят с колко автомобила разполага Народното събрание. Първоначално Ивайло Мирчев каза, че били 200, после се коригира, че са над 100, а депутати го коригираха, че те са 70 със 76 шофьори.

