Линейката е пристигнала на място в рамките на пет минути след получаване на сигнала. Униформеният е имал тежки сърдечни проблеми, заяви министърът на здравеопазването

Да се спекулира с човешкия живот е недопустимо, всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения, каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов, съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването (МЗ). От МЗ изказват най-искрени съболезнования на семейството и колегите на починалия служител на МВР.

Още в ранните часове министър Кирилов разговаря и се запозна с всички подробности по случая. По доклад на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП)- София, линейката е пристигнала на място в рамките на пет минути след получаване на сигнала. От болница "Н. И. Пирогов" информират, че при пациента са установени тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи, не е било възможно да бъде спасен.

В болница "Н. И. Пирогов" е транспортиран с линейка служител на МВР, съобщиха от болницата. Той постъпва в противошокова зала в състояние на сърдечен арест и клинична смърт. Продължена е започнатата от спешния екип на ЦСМП-София кардио-пулмонална ресусцитация, добавиха от лечебното заведение. Въпреки положените усилия от страна на дежурните реанимационни екипи, пациентът е починал.

По-рано днес почина полицай, след като отишъл на дежурство при сградата на Народното събрание. От ЦСМП - София съобщиха, че линейката е пристигнала на място пет минути след подадения сигнал.

По-рано от "Продължаваме промяната" съобщиха на фейсбук страницата си за инцидента, че на полицая му е прилошало, а колегите му не знаели как да реагират, на място не е имало дефибрилатор, а линейката пристигнала едва след 15 минути.

