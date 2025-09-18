"Трагичен инцидент, който показва в действителност състоянието на системите на МВР и МЗ", съобщиха от ПП

1853 Снимка: Bulphoto

Полицай, охранявал протеста пред Народното събрание, е починал, съобщиха от МВР. В момента пред парламента протестират привърженици на "Продължаваме промяната", които блокираха достъпа към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Към момента причината за инцидента с полицая не е ясна. Той е откаран от линейка до лечебно заведение, където е починал.

От "Продължаваме промяната" съобщиха на фейсбук страницаята за инцидента, че на полицая му е прилошало, колегите му не знаели как да реагират, на място не е имало дефибрилатор, а линейката пристигнала едва след 15 минути. "Трагичен инцидент, който показва в действителност състоянието на системите на МВР и МЗ", посочват от партията.

"Полицията няма дефилибратори. Има стотици полицаи, но няма осигурен медицински екип на място, въпреки предстоящите протести през деня. Пълен непрофесионализъм от ръководството на МВР. Полицаите се суетят и са притеснени, както и гражданите. Очевидно няма протокол за действие или не го познават. Обаждат се на спешна помощ. Обаждането не е от случаен гражданин, а - от началници от МВР. Линейката пристига в центъра на София, на жълтите павета след 15 минути!! Това е най - бързото в центъра на София, в час, в който няма никакво движение, на 1-2 километра от близките болници. Представяме си какво щеше да бъде, ако беше случаен гражданин и не в центъра на София. Нашите мисли и надежди са този служител на МВР да се възстанови", пише в поста на ПП.

Междувременно полицейски сили и бял автобус спряха движението по столичния бул. "Дондуков", след блокадата на протестиращите от ПП. Затворен е и бул. "Цар Освободител". Акцията е в подкрепа на задържания кмета на Варна Благомир Коцев и на заместник - кмета на София Никола Барбутов.

