11651 Снимка: БТА

Полицейски сили и бял автобус спряха движението по столичния бул. "Дондуков", след като тази сутрин депутати от "Продължаваме промяната" блокираха служебния вход на Народното събрание. Затворен е и бул. "Цар Освободител".

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Към 5:45 ч. тази сутрин няколко автомобила блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев. Това стана ясно от публикации в социалните мрежи на депутата от ПП-ДБ Лена Бориславова, както и на бившия лидер на ПП-ДБ Кирил Петков. Целта им била и "да спрат Борисов и Пеевски" да дойдат на работа с коли, а да ходят пеша сред народа.

"През 2025 година не може да има политически затворници в България, да стоят без слънчева светлина и нахапани от дървеници", заяви Кирил Петков пред bTV.

Бившият премиер в добави: "Пеевски го е страх да проходи дори 5 метра. Това не е нормално, той е депутат, а го вози най-скъпата кола на НСО. В тази държава не може да има такива преференция, каквито те с Борисов имат".

Снимка: БТА

Петков обясни, че имат разрешително за протеста и че колите на хората можели да преминават, ако полицията ги пусне.

Акцията на "Продължаваме промяната" започна още по тъмно и беше обявена в социалните мрежи на партията, както и от Кирил Петков, Лена Бориславова и други знакови лица на партията.

"Блокираме "специалния" вход на парламента, през който всяка сутрин влизат онези двамата, които поръчват невинни хора да са в затвора! Днес ще трябва да влязат през централния вход, да се срещнат лично с хората, за които обичат "да се грижат"! Елате да им покажем какво мислим за тях!", посочват от ПП.

Снимка: БТА

"Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората", написа Кирил Петков във "Фейсбук".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.