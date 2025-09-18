8186 Снимка: Bulphoto

50-годишният полицай, който почина при охрана на парламента тази сутрин, е бил интубиран на място на паркинга пред БНБ, съобщиха от Центъра за спешна помощ в София.

Оттам отхвърлиха твърдението, че линейката се е забавила. Тя е пристигнала за 5, а не за 15 минути, както бе съобщено по-рано от "Продължаваме промяната".

"В 7.15 ч постъпи сигнал в Координационната централа на Спешна помощ София за припаднал полицай на паркинга пред БНБ. В същата минута тръгна линейка с реанимационен екип, която е на мястото за 5 мин. - в 7.20 ч. Пациентът е бил в безсъзнание. Спешните медици са видели колегите му да извършват непряк сърдечен масаж. Веднага е включен дефибрилатор. Пациентът е бил интубиран на място. През целият път до УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" в линейката са извършвани продължаващи реанимационни действия. Спешният екип е хоспитализирал пациента в Противошокова зала на "Пирогов", заявиха от столичната Спешна помощ.

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов също заяви, че линейката е пристигнала на място в рамките на 5 минути след получаване на сигнала и Зпризова да не се спекулира с нещастния случай."Всяка трагедия изисква уважение към паметта на починалия и към неговите близки, а не разпространение на неверни твърдения", коментира той.

От УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" съобщиха, че при пациента са установени тежки сърдечни проблеми и въпреки усилията на медицинските екипи не е било възможно да бъде спасен.

Пациентът е приет в противошокова зала в състояние на сърдечен арест и клинична смърт. Продължена е започнатата от спешния екип на ЦСМП-София кардио-пулмонална ресусцитация. Въпреки положените усилия от страна на дежурните реанимационни екипи, пациентът е починал, съобщиха от "Пирогов".

По-рано днес депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов съобщи, че е станал свидетел на трагичния инцидент пред Народното събрание, като заяви, че когато на полицая му прилошало, колегите му не са знаели как да реагират, а линейката е пристигнала след 15 минути. Пандов е говорил със служители на МВР там, които са му казали, че са уморени, не са добре обучени за първа помощ и необходимите за това приспособления.

По-късно смъртта на полицая стана повод за нов скандал между партиите в парламента. Те започнаха да се обвиняват кой е виновен. Депутатите запазиха минута мълчание в памет на починалия. Тя беше инициирана от депутата от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов, който е бивш МВР министър.

"Не знам кое е по-страшно: политици, които нахъсват населението и подкрепят неподчинението и нарушаването на закони с цел установяване на хаос и анархия, или граждани и политици, които аплодират деянията срещу стожерите на обществото каквито са полицаите. Днес е трагичен ден за българската полиция, в който МВР загуби достоен служител, който почина по време на изпълнение на служебните си задължения. ПП и ДБ постигнаха една от целите си, а именно заради тях да умират хората, които те най-много мразят - служителите на силовото ведомство", каза Калин Стоянов.

Той разкри кой е починалият - младши инспектор Ивайло Чавдаров Попов, служител на охранителна полиция в СДВР. Той е семеен с две деца.

"Тази трагедия не трябваше и не бива да се политизира. И е абсолютно недостойно, долно и гнусно от тази трибуна да се хвърлят политически обвинения, за които да се използва смъртта на един достоен служител. Господин Стоянов, абсолютно недостойно поведение от страна на вас и на вашата парламентарна група", заяви на свой ред Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също изказа своите съболезнования и призова темата да не се политизира.

