Управляващото мнозинство в парламента задвижи по най-бързия начин предложението председателите на ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции" да се избират само с решение на Народното събрание, без за назначаването им да е задължително президентът да издаде указ.

Президентът Радев

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание прие на първо четене внесените вчера проекти за поправки в устройствените закони на агенцията за национална сигурност и на външното разузнаване и в закона за специалните разузнавателни средства, където е уредена дейността на службата за подслушване и проследяване.

Те бяха внесени от група депутати от ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ". 

Другото им предложение на трите формации е трите служби да имат по три трима заместник-председатели.

В мотивите се посочва, че когато не се постигне съгласие за назначенията, се "блокират важни държавни функции в сферата на националната сигурност".

"Както в Конституцията, така и в законите, не са предвидени правни механизми за разрешаване на евентуално възникнали конфликти между президента на републиката и Министерския съвет при упражняване на споделената им компетентност", изтъкват депутатите.

Президентът Румен Радев отказа да издаде указ за назначаване на изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев за титулярен шеф на агенцията.

"С предложеното изменение балансът в отношенията парламент - президент правителство не е нарушен, тъй като в република с парламентарно управление в центъра на този баланс е парламентът", заявяват вносителите, според които предложението им не засяга конституционните правомощия на президента в областта на отбраната и националната сигурност.

