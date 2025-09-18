Парламентът гласува петия вот на недоверие към правителството на ГЕРБ, БСП и ИТН, подкрепяно и от ДПС - Ново начало. И за пети път кабинетът "Желязков" оцеля, а обединената опозиция не успя.

Парламентът

Опозиционните групи събраха 101 гласа в опита си да свалят кабинета, а управляващите дадоха отпор с 133 гласа "за". Събраха ги с помощта на "ДПС - Ново начало" и четиримата независими депутати, бивши членове на АПС.

За да бъде свалено правителството, бяха достатъчни 121 гласа, с колкото от опозицията не разполагат.

Инициатори на петия вот на недоверие бяха от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ, които станаха и вносители. Те обаче получиха подкрепа за първи път и от "Възраждане" и "Величие".

След 8 часа дебати: Опозицията обвини МВР във всички смъртни грехове, мнозинството: Този вот е кух
Темата на вота беше за провал в политиката по вътрешна сигурност и обществен ред на МВР. А след 8 часа дебати в сряда вътрешният министър заключи, че МВР е на прицел само защото ПП-ДБ не са успели да го овладеят, когато са били на власт.

В гласуването участваха 234 народни представители при пълен списъчен състав от 240, а от изказването на Ивайло Мирчев веднага след вота стана ясно, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не е участвал в гласуването заедно с още петима отсъстващи депутати. Снимките от пленарната зала също показват, че Борисов не е на мястото си на първия ред.

Снимка: Булфото

"Днешният вот на недоверие показа, че страната има трима премиери. Единият е формален, другият дори го няма в зала, за да подкрепи собственото си правителство и третият е главният премиер - главното Д", заяви Мирчев.

Снимка: Булфото

"Бойко Борисов днес пак избяга. Когато стане напечено, той винаги изчезва. Колеги от ГЕРБ, не се ли усещате, че главното "Д" превзема вашата партия и вие се превръщате в пионки? Днес отново ще има протест и всички достойни българи ще дадат отпор на главното "Д", каза съпредседателят на "Да, България".

Снимка: Булфото

"Министерският съвет чу доводите на този вот и смятам, че ви отговорихме аргументирано", заяви от своя страна премиерът Росен Желязков. Той отбеляза, че резултатът на електронното табло е повече от естествен.

Желязков посочи, че през последните няколко дни се е наблюдавала ескалация на общественото напрежение, провокирана с риторика от парламентарната и извънпарламентарна опозиция. "Целта беше създаването на привидна революционна ситуация", смята премиерът.

"Това е нормалният политически живот в една парламентарна демокрация. Този вот не беше осъществен и правителството продължава своята работа. През последните дни забелязахме повишаване на общественото напрежение. Кулминацията беше днес и беше грозна, недопустима и несериозна за гражданите. Днес се разби разбирането какво е политиката. Политиката е постигане на доверие, а не сеене на омраза", заключи министър-председателят.

Снимка: Булфото

Желязков благодари за подкрепата към правителството му и се обърна към опозицията с анонса, че очаква шестия вот на недоверие, а през това време кабинетът му ще покаже как работи. Вземайки повод от напрегнатото начало на пленарния ден с блокадата пред входовете на НС от ПП, Желязков призова политическият дебат да се води в парламента, а не на улицата, където е мястото на протестите. 

"Мястото на дебата е в пленарната зала, както мястото на правосъдието е в съдебната зала и мястото на протеста е на улицата, а не в тази зала.

Моят апел е да пазим малко по-мъдро българската демокрация, защото тя е крехка и ѝ предстоят още много изпитания. Благодаря на всички, които подкрепиха правителството. С нашата работа явно трябва да очакваме и шести вот", завърши министър-председателят.

