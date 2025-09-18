Лидерът на ГЕРБ коментира случилото се днес пред Народното събрание, смъртта на полицай и очаквания вот на недоверие следобед

Лидерът на ГЕРБ коментира в кулоарите на парламента случилото се днес пред Народното събрание, смъртта на полицай и очаквания вот на недоверие следобед. Рано сутринта депутати от ПП-ДБ блокираха входовете на пленарната зала именно с мотива да не допуснат вътре Бойко Борисов и Делян Пеевски. Той пък заяви, че е огорчен от тях и думите им и намекна, че "в крайна сметка и от нас зависи да има сглобка, а те не искат".

Запитан как е дошъл на работа днес, Борисов започна с шега: "Дойдох през покрива".

"Ей от тоя вход, откъм банката", добави после лидерът на ГЕРБ.

Той отрече да го е страх да ходи по улиците, както го обвиниха от ПП-ДБ. "Ма те са много смели, те са страшни смелчаци! Аз съм ги гледал с мандаринките как се бият", коментира Бойко Борисов.

Той добави, че всеки знае къде живее, откак се е родил (в Банкя - бел ред.). "Не мога да ходя два пъти по 40 километра пеша, за да направя на вас кеф - болят ме краката! Ще искат и да участвам в обиколката на Витоша!... Освен това, за разлика от тях, имам семейство, имам внуци, и те вечер ме чакат да вечеряме вкъщи. Аз не ходя на ресторанти от десетилетия. Не ходя да се шляя по улиците. Аз цял ден работя и вечер искам да си почина. Какво искат от мене? Къде да ходя и да ме снимате?", допълни депутатът защо рядко е засичан на публични места.

Протестът на ПП-ДБ пред парламента днес Борисов коментара така: "Кой им даде разрешение да затварят "Дондуков" заради 5 коли и цяла София да се тресе от задръстване?".

Смъртта на полицая, охранявал сградата на НС тази сутрин, също беше коментирана от бившия главен секретар на МВР и премиер: "Бог да прости полицая! От години се политизира всичко, свързано с МВР - това са оправдания за несгодите или за неуспеха на политическите партии. И случаят в Русе беше политизиран. Айде нека да не тъпчем по паметта на хората! Нищо полезно от това не се случва - не им се вдига рейтинга, пада".

"А в същото време не дават изход от тази криза" - добави Борисов и поясни: З"ащото само преди 7-8 месеца или колко, след осмия или кой поред избор, всички ние се чудехме как да направим правителство. Всички българи. И аз буквално дадох под наем на това управление партията. Не станах премиер. ГЕРБ не сме свикнали лидерът да не е премиер. Трудно ни е, но за да има някаква стабилност го направихме", поясни той участието на ГЕРБ в "сглобката".

Вотът на недоверие днес е последният опит на ПП-ДБ да спре еврото, повтори за пореден път тезата си Бойко Борисов и добави: "Бих се обърнал само към колегите от ПП-ДБ, защото ми е мъчно: Ако имат План Б да падне правителството, да ми кажа с кого ще управляват. План Б какъв е?! В крайна сметка и от нас зависи да има сглобка, а те не искат...".

Борисов заяви, че президентът Радев "трябва да има най-тежката охрана - той, семейството му, защото докарва инвеститори".

Според лидера на ГЕРБ, парламентът трябва да избира ръководители на служби, а кабинетът да назначава заместниците, "защото Радев ги блокира".

