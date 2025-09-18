Издъхналият на пост пред парламента е баща на две деца

14611 Снимка: Булфото

Народното събрание почете с минута мълчание починалия на пост пред Народното събрание полицай, докато служебните входове на Партийния дом бяха блокирани от депутати на ПП-ДБ, за да попречат да влязат Делян Пеевски и Бойко Борисов. Нещастният случай предизвика политическо противопоставяне в пленарната зала, като ДПС-НН и ПП-ДБ взаимно се обвиниха за смъртта на служителя на МВР.

Депутатите станаха на крака и замълчаха по предложение на "ДПС - Ново начало", които в декларация от парламентарната трибуна обвиниха за смъртта на униформения ПП-ДБ.

Починалият е младши инспектор Ивайло Попов, служител от Охранителна полиция, семеен, баща на две деца, заяви бившият вътрешен министър Калин Стоянов.

"ПП-ДБ постигнаха една от целите си - заради тях да умират хората. Днес убихте един доблестен полицай и разплакахте неговите близки", добави депутатът от ДПС-НН, като нарече депутатите от ПП-ДБ "лицата на дяволски създания, които не знаят какво е чест, дълг и достойнство".

"Предполагам, че това ще е повод на задоволство и тържества във вашите среди. Не изключвам да тръгнат верисии от вас, че е бил пиян, надрусан и други подобни щуротии. Полицаите не са безименни униформи. Те са обикновени хора със семейства, те също плачат, обичат и също се страхуват", продължи с декларацията Стоянов.

От коалицията отвърнаха, че е гнусно да се политизира смъртта на един човек.

В реплика съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че е недостойно подобно поведение и да се политизира смъртта на един човек, след като властта е извадила половината полиция около НС, за да може "да влезе спокойно Пеевски".

"Абсолютно гнусно поведение!", протестира Божанов. Колегата му Васил Пандов и от трибуната заяви, че линейката е дошла едва след 15 минути, когато на униформения му е прилошало.

На упреците на ПП-ДБ отвърна Хамид Хамид, който обвини отново за напрежението техните депутати, които излезли на блокада и протести, за да защитават един "най-обикновен крадец", като визира варненския кмет Благомир Коцев.

По думите на Хамид кметът си "иска 20% и се опитват да го изкарат политически арестант". "Няма да допуснем да съборите държавата. Вие сте най-обикновени престъпници и мястото ви е в затвора", закани се към ПП-ДБ депутатът от ДПС-НН.

Заради избухналата и вътре в залата разправия между депутати от двете групи, която започна още на тротоара пред служебния вход с реплики "лице в лице" между Пеевски и Асен Василев по-рано днес, председателката на НС Наталия Киселова даде половин час почивка, докато се уталожат страстите.

Снимка: Булфото

Словесният сблъсък между ДПС-НН и ПП-ДБ обаче продължи и след паузата. "Няма как да се охладят страстите", заяви Йордан Цонев и обвини Наталия Киселова, че е позволила на депутати от ПП-ДБ да коментират декларация на парламентарна група, което е нарушение на правилника на НС.

"От 2013 г. вашият протест винаги пречи на другите граждани, особено на софиянци, да заведат децата си на училище в 8 часа сутринта какъв протест е това, соросоиден, затова Сорос го съдят в Щатите, защото предизвикат бунтове и безредици. Знаете ли как беше блокирана тази сутрин София? И не ми казвайте - тя полицията блокира. Защо не протестирате пред съда за Благо, ами протестирате пред НС, то ли ще задържи Благо, или ще го освободи. Няма да позволим да й се качите на главата на държавата, защото така се качвате на главата на обикновените граждани. И изобщо вие не ни интересувате. Ние ще ви пречим на това", избухна Цонев.

Цонев обобщи, че над 20 години се бори срещу "тази лицемерна соросоидна клика". Това време изтича, свърши, предупреди зам.-председателят на ДПС-НН.

Има разрешен протест с 10 коли на паркинга на НС, а заради тях беше блокирана половин София, защото "Пеевски трябва да слезе пеша и да влезе през един от входовете", обвиниха Асен Василев и Ивайло Мирчев.

Надежда Йорданова от ПП-ДБ също протестира срещу действията на председателката на НС, като я упрекна, че е дала цели 6 минути за процедурата на Цонев.

Снимка: Булфото

"Това, което пречи на българските граждани в София, е това, че вашият председател има неистово желание да влиза тайно през служебния вход. Ами нека да се движи свободно, без охрана, по улиците на българската държава", добави тя.

От ПП-ДБ призоваха и Пеевски, и Борисов да си свалят охраната и да не използват българските полицаи, жандармеията и НСО като щит.

Манол Пейков пък се оплака, че идвайки сутринта пеша на работа, полицаите са го накарали да заобикаля, за да стигне до парламента, въпреки че е депутат.

И на свой ред обвини пък ДПС-НН, че са убили полицая. "Шпалирът беше направен не за да пази хората, а да пази вашия председател, който уж е депутат. Вие сте златният пръст на това правителство, вие държите държавата в мъртва хватка. Почина човек тази сутрин заради вас", заяви Пейков.

Станислав Анастасов отвърна с контраобвинение, че линейката за падналия полицай не е могла да се промуши между колите заради блокадата на депутатите от ПП-ДБ на служебния вход.

"Проверихме - линейката е била между колите и е нямало откъде да мине заради вас. Блокирахте линейките, блокирахте цяла София, блокирахте полицията, това сте вие", обърна се той директно към Васил Пандов. Той пък му отвърна, че ще се видят в съда и уточни, че има кадри от дрон, които ясно показват, че линейката е стигнала до униформения безпрепятствено.

Бившият вътрешен министър сложи точка на спора за линейката, като заяви, че служителят на МВР е издъхнал в шокова зала и отново обвини ПП-ДБ, че постоянно атакуват българските полицаи с обвинения.

