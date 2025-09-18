При протест, организиран от политическа партия "Възраждане", граждани блокираха движението на площад "Княз Александър l" пред Българската народна банка, предава БТА.

Протести

Протестиращите носят български и руски знамена, както и плакати с послания като: "Оставка, съд и затвор срещу ГЕРБ, БСП, ДПС, ПП, ДБ, ИТН!" и "Бъдещето е на суверенните държави". Гражданите скандират: "Оставка".

Непосредствено до протеста, от сдружение "Дойран 2025" организираха подписка, която искат да внесат в парламента. Подписката е, за да се проведе референдум за приемане на еврото, обясниха от сдружението.

Голяма част от демонстрантите се съсредоточиха близо до един от входовете на Народното събрание - този, който се намира близо до Националната художествена галерия, предава БНР.

В същото време обаче достъпът до него е блокиран от екипи на "Жандармерията" и от техника на полицията.

Към момента протестът протича мирно, без напрежение между протестиращи и полиция.

Повечето от хората, които са дошли днес тук, настояват за оставка на кабинета и обясниха, че ще продължат с протестите, докато правителството не подаде оставка.

Снимка: БТА

"Всичко е много корумпирано, постоянно цените се вдигат, заплатите не се вдигат. Хората искат по-нормален живот. Има много кризи - с вода и т.н. Дали аз лично усещам да има вдигане на цените? Да, аз съм живяла 13 години в Англия и се прибрах миналата година. И откакто съм се прибрала, усещам - минимум 10-15, 20%. Бях в Англия преди два месеца и всички хранителни стоки са много по-евтини, отколкото в България. Тук са 50% по-скъпи, отколкото е в Англия", споделя една от участничките в протеста, цитирана от Националното радио.

Снимка: БТА

По-рано днес също имаше протест. Скандал на входа на НС избухна между Делян Пеевски, Асен Василев и Кирил Петков, които заедно с други депутати от ПП, бяха блокирали от рано сутринта входовете на парламента в знак на солидарност с арестуваните Коцев и Барбутов.

Виж още Пеевски срещу ПП при блокадата: Крадци, парапет, пеньоар! (видео)

Снимка: БТА

Василев призова Пеевски да остане без охрана и да говори с хората. Пеевски каза на гардовете си да се отдръпнат назад и засипа Василев с обвинения, като се зарече, че ПП са приключили, а той ще прави "нова държава с главно "Д".

