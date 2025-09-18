Голяма част от демонстрантите се съсредоточиха близо до един от входовете на Народното събрание - този, който се намира близо до Националната художествена галерия

При протест, организиран от политическа партия "Възраждане", граждани блокираха движението на площад "Княз Александър l" пред Българската народна банка, предава БТА.

Протестиращите носят български и руски знамена, както и плакати с послания като: "Оставка, съд и затвор срещу ГЕРБ, БСП, ДПС, ПП, ДБ, ИТН!" и "Бъдещето е на суверенните държави". Гражданите скандират: "Оставка".

Непосредствено до протеста, от сдружение "Дойран 2025" организираха подписка, която искат да внесат в парламента. Подписката е, за да се проведе референдум за приемане на еврото, обясниха от сдружението.

Голяма част от демонстрантите се съсредоточиха близо до един от входовете на Народното събрание - този, който се намира близо до Националната художествена галерия, предава БНР.

В същото време обаче достъпът до него е блокиран от екипи на "Жандармерията" и от техника на полицията.

Към момента протестът протича мирно, без напрежение между протестиращи и полиция.

Повечето от хората, които са дошли днес тук, настояват за оставка на кабинета и обясниха, че ще продължат с протестите, докато правителството не подаде оставка.

"Всичко е много корумпирано, постоянно цените се вдигат, заплатите не се вдигат. Хората искат по-нормален живот. Има много кризи - с вода и т.н. Дали аз лично усещам да има вдигане на цените? Да, аз съм живяла 13 години в Англия и се прибрах миналата година. И откакто съм се прибрала, усещам - минимум 10-15, 20%. Бях в Англия преди два месеца и всички хранителни стоки са много по-евтини, отколкото в България. Тук са 50% по-скъпи, отколкото е в Англия", споделя една от участничките в протеста, цитирана от Националното радио.

По-рано днес също имаше протест. Скандал на входа на НС избухна между Делян Пеевски, Асен Василев и Кирил Петков, които заедно с други депутати от ПП, бяха блокирали от рано сутринта входовете на парламента в знак на солидарност с арестуваните Коцев и Барбутов.

Василев призова Пеевски да остане без охрана и да говори с хората. Пеевски каза на гардовете си да се отдръпнат назад и засипа Василев с обвинения, като се зарече, че ПП са приключили, а той ще прави "нова държава с главно "Д".

