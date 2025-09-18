"Елате да им покажем какво мислим за тях!", призоваха те в социалните мрежи. Акцията им е в защита на арестувания Благомир Коцев

Снимка: Булфото

Депутати от "Продължаваме промяната" с коли са блокирали входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски. Това се съобщава във фейсбук страницата на "Продължаваме промяната".

На снимка, залепена на един от автомобилите пред служебния вход на парламента, пише "Днес е Благо, утре си ти".

Акцията е в подкрепа на задържания кмета на Варна Благомир Коцев и на заместник - кмета на София Никола Барбутов.

"Блокираме "специалния" вход на парламента, през който всяка сутрин влизат онези двамата, които поръчват невинни хора да са в затвора! Днес ще трябва да влязат през централния вход, да се срещнат лично с хората, за които обичат "да се грижат"! Елате да им покажем какво мислим за тях!", посочват от "Продължаваме промяната".

"Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората", написа Кирил Петков във "Фейсбук".

А Лена Бориславова допълни: "Това са входовете към служебния паркинг на Народно събрание. Малко след 5:40. Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала. Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка "Ходи пеша, бе!". Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев".

Снимка: Булфото

Петият вот на недоверие към кабинета "Желязков" ще бъде гласуван днес следобед. Гласуването според правилника за работа на парламента е 24 часа след края на дискусията. В 16:45 ч. ще стане ясно дали Министерският съвет с премиер Росен Желязков ще оцелее за пети пореден път. В Конституцията е разписано, че предложението е прието, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители, припомня БТА.

Снимка: Фейсбук профил на Кирил Петков

Вчера дебатите по вота продължиха повече от седем часа.

Миналия петък проектът на решение за гласуване на недоверие към Министерския съвет с премиер Росен Желязков беше депозиран в Народното събрание с подписите на 59 народни представители от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи". Още тогава от "Възраждане" заявиха, че търсят подкрепа за шести вот, внесен от тях, и свързан с безводието в страната.

Снимка: ПП

Пред Народното събрание от 14 часа и партия "Възраждане" организира национален протест срещу правителството.

"Внася се вот на недоверие - време е да покажем, че няма доверие, няма търпение, няма отстъпление!", пишат организаторите в социалните мрежи.

Протест организира и инициативата "Правосъдие за всеки" пред Съдебната палата, допълва БНР. Демонстрацията ще бъде под надслов "Отпор срещу диктатурата! Свобода!" и е във връзка с днешното заседание на Софийския апелативен съд.

Снимка: Булфото

От него се очаква окончателно решение дали да бъдат пуснати от ареста кметът на Варна Благомир Коцев, както и бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов и бизнесменът Петър Рафаилов. Протестиращите възнамеряват да проследят заседанието тази сутрин, а довечера от 18:30 часа отново ще се съберат пред Съдебната палата, за да направят равносметка и да оповестят следващите си действия, уточняват от "Правосъдие за всеки".

Вчера трима апелативни съдии си направиха отвод ден преди да се произнесат по молбата на кмета на Варна да излезе от ареста.

Снимка: Фейсбук страницата на ПП

