Пътниците от полет на "Бритиш Еъруейс" от Абърдийн до Лондон имаха екстремно преживяване при кацане. Видео показва как самолетът A321 Neo не успява да се приземи от пистата на летище "Хийтроу" заради бурен вятър.

На кадрите се вижда как самолетът се накланя настрани при кацане. След това самолетът отскача от земята няколко пъти, преди пилотът да овладее машината и да я издигне отново във въздуха.

The moment a British Airways plane traveling from Aberdeen, Scotland, aborted an attempt to land on the runway at London's Heathrow Airport due to strong winds pic.twitter.com/fAyzEKdTvy