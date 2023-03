Предполагаемата група, за която се предполага, че е замесена в саботажа на газопроводите "Северен поток", е използвала при наемането на яхтата "Андромеда" в Германия подправен български паспорт, съобщи германското списание "Шпигел", като се позова на данни от разследването.

"Засега остава неясно от колко души е била групата, тъй като не всички от тях са дали свои данни (при наемането)", се отбелязва в статията. "Очевидно е бил използван и поне един подправен български паспорт."

По-рано "Шпигел" съобщи, че саботьорите са наели 15-метровата ветроходна яхта "Андромеда", за да превозят експлозивите до "Северен поток". Уточнява се, че плавателният съд, за който става дума, който е от тип "Бавария Крузър 50" (Bavaria Cruiser 50), е нает чрез чартърна фирма.

New Spiegel article gives a bit of new information:



- Apparently one forged Bulgarian passport

- Group size and whether there was a woman in the group is unclear

- Andromeda may have been back in Wiek a second time to stock up and refuelhttps://t.co/hePwzCHIUV