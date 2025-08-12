По искане на Украйна у нас се извършват претърсвания на търговци на оръжие, съобщиха от Върховната касационна прокуратура (ВКП). 

Разкриха голяма корупционна схема при закупуването на дронове в Украйна
Виж още Разкриха голяма корупционна схема при закупуването на дронове в Украйна

Това се случва в изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Киев, където в последните седмици и месеци се разгоряха няколко скандала.

Екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната, допълват от прокуратурата.

Молбата от Киев е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.

В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ).

На различни места работят екипи, но към момента не може да бъде предоставена допълнителна информация, казаха от ГДБОП пред "Фокус".

Националното следствие влезе в офисите на СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД. Фирмата е една от най-големите оръжейни търговци у нас. Тя е собственост на бизнесмените Ганчо Христов и Христо Христов, предаде БНТ. Според националната телевизия, сигналът на властите в Киев е, че българската оръжейна компания е заобикаляла санкциите срещу Русия. За собствениците на СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС АД се знае малко. Името на Христо Христов нашумя през 2019 г., когато се разбра, че е купил луксозен имот в Бевърли Хилс за 34,6 млн. долара.

 

Мария Захарова: България е замесена в контрабанда на оръжия от Украйна
Виж още Мария Захарова: България е замесена в контрабанда на оръжия от Украйна

Действията в изпълнение на молбата за правна помощ се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура, добавят от ВКП.

Това е част от международното сътрудничество в борбата с корупцията и злоупотребите в търговията с оръжие. 

ИЗБРАНО
Кристиано Роналдо се сгоди за дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес Лайф
Кристиано Роналдо се сгоди за дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес
7455
Джошуа се завръща на ринга в сблъсък на олимпийски шампиони Корнер
Джошуа се завръща на ринга в сблъсък на олимпийски шампиони
2881
Пенсионната система в България на ръба на Еврозоната: Какво да очакваме? Бизнес
Пенсионната система в България на ръба на Еврозоната: Какво да очакваме?
8998
Как би изглеждал Марс под земно-синьо небе? НАСА дава отговора IT
Как би изглеждал Марс под земно-синьо небе? НАСА дава отговора
4499
Деян Енев на 65: Вървя през света, наблюдавам и пиша за това, което ме впечатлява Impressio
Деян Енев на 65: Вървя през света, наблюдавам и пиша за това, което ме впечатлява
875
Сливен: Неочакваната туристическа перла на България (снимки) Trip
Сливен: Неочакваната туристическа перла на България (снимки)
2740
Мезе за ракийка: Пикантна салата от моркови Вкусотии
Мезе за ракийка: Пикантна салата от моркови
5518
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами?
1009
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите Времето
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите
564